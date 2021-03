One Plus 9 und One Plus 9 Pro offiziell vorgestellt. Qualität und Preis steigen

Foto: One Plus

Die One-Plus-Serie wurde nach Wochen der Gerüchte endlich offiziell vorgestellt. Das Ergebnis sind zwei Modelle, die sich dank moderner Technik und überzeugendem Design als durchaus konkurrenzfähig präsentieren.



Kamera-Kooperation

Bestätigt ist die Kooperation mit dem Traditionshersteller von Mittelformatkameras Hasselblad, was die potenziell mögliche Qualität der Fotos nochmal steigern sollte. Der aktuelle Snapdragon 888 5G ist ebenfalls sowohl im One Plus 9, als auch im One Plus 9 Pro enthalten. Weitere Similaritäten findet man beim Akku (4.500 mAh), bei den zwei Speichervarianten (128, 256 GB), beim Ram (8 bzw. 12 GB) und bei der Front-Kamera, die mit 16 Megapixel auflöst.

Die Unterschiede bei den zwei Modellen liegen in den Dimensionen, dem Amoled-Display und bei den Kameras. So ist das Display beim Pro-Gerät abgerundet, wie man es von dem Vorjahresmodell One Plus 8 kennt. Zudem ist es 6,7 Zoll groß, hat 120 Hz und verfügt über 525 ppi, bei einer Auflösung von 3216 x 1440. Im Vergleich dazu ist das Display des kleineren Modells 6,55 Zoll groß und hat 402 ppi bei einer Auflösung von 2400 x 1800.

Jedes Modell kommt in drei unterschiedlichen Farben. Foto: One Plus

Die Kameras sind tatsächlich identisch, zumindest die Hauptkamera mit 48 Megapixel, die Ultraweit-Kamera mit 50 Megapixel und eine Monochrome-Kamera mit zwei Megapixel. Nur das Pro-Modell verfügt zudem über ein acht Megapixel Telefoto-Linse.

Noch ein Wort zu den Abmessungen. Das One Plus 9 ist 160 x 74,2 x 8,7 Millimeter groß, während das One Plus 9 Pro 163,2 x 73,6 x 8,7 Millimeter groß ist. Die nahezu gleichen Abmessungen bei einem doch größeren Display beim 9 Pro ist auf das gebogene Display zurückzuführen. Beim Gewicht liegt man beim 9 Pro bei 197 Gramm und beim 9er-Modell bei 192 Gramm.

Farbenfroh

Beide Modelle bieten Wireless-Charging, das Pro-Modell allerdings mit 50 Watt, anstatt der 15 Watt des 9er-Geräts. Die bei One Plus bekannte Warp-Charge-Funktion, also das schnelle Powerladen, damit man rasch wieder unterwegs sein kann, ist in beiden Geräten verbaut. Bei den Farben wirft man wie gewohnt mit spannend klingenden Namen wie Winter Mist, Forest Green oder Astral Black um sich.

Markstart ist der 26. März. Foto: One Plus

Als Betriebssystem dient Oxygen OS 11, das sich vorinstalliert auf den Geräten findet. Dank einer Speicheroptimierung können laut Hersteller jetzt mehr Apps im Hintergrund offen gehalten werden, ohne die Geschwindigkeit des Smartphones zu beeinflussen.

Ab sofort im Handel

Manche österreichische Mobilfunker bewerben bereits die One-Plus-9-Serie ab sofort im Sortiment zu haben. Offizieller Marktstart ist der 26. März. Abgesehen von diversen Kombi-Angeboten gibt es das 9 Pro ab ca 969 Euro und das 9er-Modell ab 729 Euro im Handel. (aam, 24.3.2021)