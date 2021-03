Wegen Sanierungsarbeiten wird die Haltestelle bis 19. April 2022 gesperrt, Züge fahren durch – In den Osterferien Fahrplanänderungen wegen neuer Gleislegungen im Haltestellenbereich

Die Wiener S-Bahn-Haltestelle Matzleinsdorfer Platz wird ab Samstag für etwas mehr als ein Jahr lang gesperrt. Die Züge fahren durch. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Die Wiener S-Bahn-Haltestelle Matzleinsdorfer Platz wird ab Samstag ein Jahr lang gesperrt, wie die ÖBB und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung mitteilten. Grund dafür sind umfassende Sanierungsarbeiten, die bis 19. April 2022 dauern. Bis dahin fahren die Züge durch. In den Osterferien gibt es zusätzliche Auswirkungen auf den Fahrplan aufgrund von Gleislegungen in dem Bereich.

Die Haltestelle Matzleinsdorfer Platz wurde im Jahr 1969 eröffnet und ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Sie ist aktuell die letzte Haltestelle der Wiener S-Bahn-Stammstrecke, die noch nicht umfassend modernisiert wurde, hieß es in der Aussendung am Mittwoch.

26 Millionen Euro Investitionen

Ziele der Umbauarbeiten sind die Attraktivierung der Haltestelle sowie die Erreichbarkeit der U-Bahnlinie U2 und die Steigerung des Komforts für die Reisenden. So werden unter anderem eine Passage zur künftigen Station der U-Bahnlinie U2 errichtet, die Bahnsteigausstattung und Wartekojen erneuert, die Gleisanlagen auf den neuesten Stand gebracht und der Bereich beim Ausgang Gürtel mit einem neuen Vorplatz verschönert. Das Bahnhofsdach erhält eine Fotovoltaikanlage. Insgesamt werden 26 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Züge fahren durch

Während der Sperre halten keine Züge in Wien bei der Station Matzleinsdorfer Platz. Stattdessen werden die Fahrgäste gebeten, zwischen Wien Meidling und Wien Matzleinsdorfer Platz die Badner Bahn bzw. zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Matzleinsdorfer Platz die Straßenbahnlinie 18 zu benutzen. Noch ein wichtiger Hinweis: S-Bahnen der Linie S1 von bzw. nach Gänserndorf starten bzw. enden während dieser Sperre werktags in Wien Praterstern.

Während der Osterferien (ab Samstag, 01.20 Uhr bis 6. April, 03.00 Uhr) enden bzw. starten S-Bahnen von Wiener Neustadt nach Floridsdorf in Wien Meidling.

Züge der Linie REX1 Richtung Bernhardsthal werden über Wien Hbf (Bahnsteig 3-12) – Wien Simmering und Wien Stadlau umgeleitet. Züge der Linie REX2 von bzw. nach Wolkersdorf und Laa/ThayaThaya: starten bzw. enden bei der Station Wien Praterstern. Die Linie S2 startet bzw. endet bei der Haltestelle Wien Hbf (Bahnsteig 1/2).

Für die Züge der Linie REX3 gibt es folgende Änderungen: Züge Richtung Retz werden über Wien Hbf (Bahnsteig 3-12) und Leopoldau umgeleitet. Die Linie S3 startet bzw. endet Wien Hbf (Bahnsteig 1-2). Für S-Bahnen von bzw. nach Gänserndorf gilt: Die Linie S1 startet bzw. endet werktags bei der Station Wien Praterstern, Samstag, Sonntag und Feiertagen bei der Station Wien Hbf (Bahnsteig 1/2). Ab 6. April fahren die Züge dann wieder gehabt über die Stammstrecke, jedoch ohne Halt beim Matzleinsdorfer Platz. (APA, red, 24.3.2021)