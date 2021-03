Der Pharmakonzern hat bisher nur rund 30 Millionen von ursprünglich vereinbarten 100 Millionen Dosen an EU-Länder ausgeliefert. Foto: EPA / Leszek Szymanski

Rom – 29 Millionen Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs, die offenbar illegal nach Großbritannien hätten exportiert werden sollen, sind von den italienischen Justizbehörden entdeckt worden. Die Kontrollen wurden aufgrund einer Meldung der EU-Kommission in die Wege geleitet, wie die italienische Tageszeitung "La Stampa" (Mittwochausgabe) berichtete. Die Astra-Zeneca-Dosen wurden demnach an einem Standort der Firma Catalent in der Kleinstadt Anagni 30 Kilometer südlich von Rom gefunden.

Catalent befüllt im Auftrag des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers Astra Zeneca Ampullen mit dem Anti-Covid-Impfstoff. Laut dem Blatt habe EU-Kommissar Thierry Breton die Durchsuchung angefordert, nachdem Astra Zeneca der Lieferung der mit der EU vereinbarten Impfstoff-Mengen im ersten Quartal nicht nachgekommen war. Von 100 Millionen Impfdosen wurden bisher nur rund 30 Millionen an EU-Länder ausgeliefert. Die EU-Kommission fordert nun eine Erklärung vom britisch-schwedischen Pharmakonzern. In Brüssel wurde der Zeitungsbericht gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch bestätigt.

Anfang März hatte Rom eine Lieferung mit 250.000 Impfdosen des Herstellers Astra Zeneca an Australien gestoppt, die in Italien produziert worden waren. Der italienische Regierungschef Mario Draghi hatte die EU-Kommission zu hartem Durchgreifen gegen Pharmakonzerne aufgerufen, die ihren Verpflichtungen mit der EU zur Lieferung von Vakzinen nicht nachkommen. (APA, 24.3.2021)