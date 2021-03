In Deutschlands 2. Liga wurden zuletzt einige Spiele abgesagt. Foto: APA/Robert Michael

Berlin – Die Klubs der deutschen Bundesliga und 2. Liga sollen rund um die Spieltage 29, 30 und 31 womöglich ein sogenanntes "Quarantäne-Trainingslager" beziehen. Das berichtet das Fachmagazin kicker unter Berufung auf ein Rundschreiben der Deutschen Fußball Liga (DFL) an die 36 Profivereine. Demnach steht ein konkreter Beschluss noch aus, dieser müsste mindestens acht Tage vor Beginn gefasst werden.

Durch diese verpflichtende Maßnahme vom 14. bis 26. April wäre es möglich, "gleich drei Spieltage noch zusätzlich abzusichern", hieß es in dem Schreiben von Präsidiumssprecher Christian Seifert und Präsidiumsmitglied Ansgar Schwenken, das dem kicker vorliegt. Bereits vor dem Restart im Mai hatten sich die Teams in ein solches "Quarantäne-Trainingslager" begeben. Damals wohnten Spieler und Betreuer in Hotels, die sie nur zum Training verließen.

Sorgen

Damit reagiert die DFL auf "potenziell steigende Inzidenzen" und auf die "prozentual starke und weiter zunehmende Beteiligung verschiedener, teilweise deutlich ansteckender Virusvarianten". Es sei "eine Tendenz der Gesundheitsämter erkennbar, professionelle Fußballmannschaften in Quarantäne zu schicken", schrieb die DFL. Durch die zuletzt gehäuft aufgetretenen Coronafälle in der 2. Liga war es zu mehreren Spielabsagen gekommen.

Die DFL hat ihr Hygienekonzept bereits verschärft. Neben den "Quarantäne-Trainingslagern" wird die Frequenz der Corona-Test erhöht. Ab April sind bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 35 künftig Antigen-Schnelltests zu Beginn jedes Trainings- beziehungsweise Reisetages verpflichtend. Die beiden obligatorischen PCR-Testungen pro Woche bleiben bestehen. (sid, red, 24.3.2021)