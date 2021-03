Muss leider noch warten. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

In der vollen Halle stehen, dicht an dicht mit hunderten oder tausenden anderen Fans, die Lieblingsband live auf der Bühne, jedes einzelne Lied laut mitsingen und begeistert mit der Menge im Takt mitspringen. Aktuell völlig undenkbar. Im prachtvollen Saal mit perfekter Akustik gebannt Symphonien in voller Orchesterbesetzung, Klavierkonzerten oder Opernarien lauschen. Schön wäre es. Doch bis man wieder Livemusik jedweder Art erleben kann, dauert es wohl noch eine Weile. Und auch bisher fielen seit Ausbruch der Pandemie zahlreiche Konzerte, auf die man sich bereits freute, ins Wasser.

Auch im STANDARD-Forum können Userinnen und User davon ein Liedchen singen:

Auf welche Konzerte, für die Sie schon Karten hatten, mussten Sie verzichten?

Wurde das Konzert ersatzlos gestrichen oder verschoben? Und denken Sie, der Ersatztermin wird halten? Was vermissen Sie an Livemusik? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 25.3.2021)