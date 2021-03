Der erste Turm des Großprojekts Vienna TwentyTwo von ARE und Signa in Wien-Kagran hat mit 110 Metern seine geplante Höhe erreicht. Hier entstehen auf 32 Stockwerken rund 300 Eigentumswohnungen, der Vertrieb wurde kürzlich gestartet.

Zweifellos werden auch hier – so wie bei anderen Wiener Wohntürmen auch – wieder viele Anleger zuschlagen. An Investoren, die ganze Etagen (mit je zehn Wohneinheiten) übernehmen, hat man sich auch als Erstes gewandt, hieß es am Dienstag bei einer Baustellenführung. Da wurden schon zehn Etagen vorreserviert.