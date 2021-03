An der Konzernspitze der APA bestätigt: Karin Thiller und Clemens Pig. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Die APA-Gremien haben am Mittwoch die Funktionsperioden von Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung und geschäftsführender Vorstand, sowie Karin Thiller, Geschäftsführerin, erneut verlängert. Pig (46) wurde damit bis 2026 und Thiller (60) bis 2024 in der Unternehmensführung der Nachrichtenagentur-Gruppe bestätigt.

APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Wrabetz bezeichnen die Wiederbestellung als folgerichtigen Schritt: "Die APA-Führung hat das Unternehmen bereits in den vergangenen Jahren mit strategischem Weitblick und Innovationskraft konstant durch die bewegten Zeiten des digitalen Wandels geführt", erklärten sie in einem Statement. "Wir freuen uns, die APA als wichtigen Nachrichten- und Technologieprovider sowie als neutrale Plattform für medienübergreifende Zusammenarbeit weiterhin in den Händen von Clemens Pig und Karin Thiller zu wissen."

Clemens Pig und Karin Thiller bedankten sich "für das entgegengebrachte Vertrauen": "Die APA hat einen tollen, innovativen Spirit. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem hervorragenden APA-Team die digitale Transformation der Nachrichtenagenturgruppe weiterhin voranzutreiben und so die redaktionelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit des Unternehmens auch zukünftig sicher zu stellen."

Nachrichtenagentur und Tochterunternehmen

Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und weiteren Tochterunternehmen in den Bereichen Informationsmanagement und Informationstechnologie im deutschsprachigen Raum zusammen.

Pig wurde 2015 zum Geschäftsführer der APA-Gruppe bestellt und übernahm 2016 den Vorsitz. Zu APA kam er über das Unternehmen MediaWatch, das er während seines Politikwissenschaft-Studiums mit Kollegen 1996 gegründet hatte und das an die APA verkauft wurde. Ab 2008 war er Bereichsleiter Marketing und Verkauf sowie Geschäftsführer der APA-Tochter APA-DeFacto. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Pig in einer Reihe von Publikationen und Buchbeiträgen mit der Entwicklung von Medien in der Digitalisierung.

Die akademisch geprüfte PR-Beraterin Thiller ist seit über 25 Jahren in der Medien- und Nachrichtenagenturbranche tätig. Bevor sie 2003 zur APA kam, nahm sie für Reuters Österreich verschiedene Managementpositionen wahr 2005 bis 2016 war sie Geschäftsführerin der APA-OTS Originaltext-Service, 2016 wechselte sie in die Geschäftsführung der APA-Gruppe. (APA, 24.3.2021)