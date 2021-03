Käufer der Playstation 5 müssen ihre Spielstände händisch übertragen Foto: AFP/YELIM LEE

Wie überträgt man einen Spielstand von einer Playstation 4 auf eine Playstation 5? Eine Anleitung gab es zuletzt über den Twitter-Account von Marvel's Avengers: Unter anderem muss zuerst auf der PS 4 das Spiel mit dem richtigen Patch gestartet und dann hochgeladen sowie anschließend auf der PS 5 heruntergeladen werden. Beachtet werden muss dabei auch, dass auf der PS 4 die neueste Version des Spiels installiert sein muss, damit die Migration gelingt.

Zu kompliziert, findet Aaron Greenberg, Marketingverantwortlicher bei Microsoft Xbox. Er teilte einen Tweet des Journalisten Tom Warren, der kurzerhand schrieb: "Wie man einen Spielstand von Xbox One zu Xbox Series X migriert: Starte das Spiel."

Smart Delivery überträgt Spielstände auf die Xbox

Die Beiden spielen in ihren Tweets auf ein Xbox-Feature an, das sich "Smart Delivery" nennt. Diese Funktion sorgt dafür, dass alte Spielstände auch auf einer Xbox der neuesten Generation verfügbar sind und dass man – sofern vorhanden – stets die für die jeweilige Konsole optimierte Version des Spiels installiert hat: Wenn es also eine für die Xbox Series X optimierte Version des Spiels gibt, so wird diese automatisch heruntergeladen.

Allerdings wird in einem Artikel von giga.de kritisch angemerkt, dass Smart Delivery noch nicht für alle Xbox-Spiele verfügbar sei. Zwar seien inzwischen recht viele Spiele mit dem Feature kompatibel – für Spiele wie Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 21, The Division 2 oder Devil May Cry 5 sei die Funktion aber noch nicht verfügbar. Eine Liste der für Smart Delivery optimierten Spiele gibt es unter diesem Link. (red, 24.3.2021)