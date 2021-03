Als "Sisi" und Kaiser Franz Joseph I. in einer neuen Serie zu sehen: Dominique Devenport und Jannik Schümann. Foto: TV Now / Story House Pictures

Einen neuen Blick auf das Leben von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn und Kaiser Franz Joseph I. will die Streaminglattform TV Now: Die Serie "Sisi" erzähle "die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Der Drehstart ist für April geplant, ausgestrahlt werden soll die Serie Ende des Jahres.

Dominique Devenport als "Sisi"

In den Hauptrollen als "Sisi" und Franz Joseph I. werden Newcomerin Dominique Devenport und "Charité"-Star Jannik Schümann zu sehen sein. Produziert wird die Event-Serie von Story House Pictures. Kooperationspartner sind neben der Beta Film, die den Weltvertrieb übernimmt, auch die Satel Film mit Sitz in Wien.

Als Produzenten fungieren Andreas Gutzeit und Jens Freels, die Regie übernimmt Sven Bohse ("Ku'damm '56/'59", "Das Geheimnis des Totenwaldes"). Headautoren sind Andreas Gutzeit ("Dignity"), Robert Krause ("Unsere wunderbaren Jahre"), komplettiert wird die Autorenschaft durch Elena Hell.

Weitere "Sisi"-Projekte

Eine Serie über Kaiserin "Sisi" hat auch Netflix mit "The Empress" angekündigt, für die Devrim Lingnau und Philip Froissant in jene Rollen schlüpfen, die einst von Romy Schneider und Karlheinz Böhm auf der Kinoleinwand verkörpert wurden. Einen Kinofilm über Kaiserin Elisabeth bereitet zudem die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer unter dem Titel "Corsage" vor. (red, 24.3.2021)