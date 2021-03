Dort soll an einem neuen AAA-Multiplayer-Spiel gearbeitet werden, mit an Bord sind mehrere bekannte Branchenveteranen

Amazon betreibt inzwischen mehrere Entwicklerstudios. Foto: Amazon Games

Amazon mischt noch nicht sehr lange in der Gamingbranche mit, den ersten Rückschlag musste der Konzern mit dem gescheiterten Shooter Crucible aber bereits einstecken. Nun versucht man mit Amazon Games einen neuen Anlauf und eröffnet in der kanadischen Stadt Montreal ein neues Studio, das an der Entwicklung eines Multiplayer-Shooters und am Aufbau einer komplett neuen Marke arbeitet.

Mit an Bord sind laut dem Unternehmen unter anderem Branchenveteranen, die in der Vergangenheit an erfolgreichen Spielen wie Rainbow Six: Siege gearbeitet haben und nun von Amazon abgeworben werden konnten. Mit der Neugründung will Amazon Games offenbar das eigene Engagement im Videospielbereich untermauern, Spielern sollen hochwertige Erfahrungen geliefert werden, berichtet "Play3".

Tiefgreifende Multiplayer-Erlebnisse

"Montreals zahlreiche kreative Talente werden eine wertvolle Bereicherung sein, wenn wir unsere Entwicklungs- und Publishing-Teams weiter ausbauen", kommentiert Amazon-Games-Vizepräsident Christoph Hartmann die Expansion. "Das hochqualifizierte und erfahrene Team in unserem neuen Studio teilt unser Engagement für die Entwicklung von erstklassigen Onlinespielen und bringt eine Fülle an Wissen und Leidenschaft für die Entwicklung von tiefgreifenden, Community-fokussierten Multiplayer-Erlebnissen mit."

Zum Gründungsteam gehören unter anderem Luc Bouchard (Head of Production), Xavier Marquis (Creative Director), Alexandre Remy (Head of Product) und Romain Rimokh (Content Director). "Aufbauend auf acht Jahre mit Siege freuen wir uns, mit einem leeren Blatt Papier und kreativer Freiheit beginnen zu können, um eine völlig einzigartige Erfahrung im Multiplayer-Bereich zu schaffen", sagt Marquis.

Entwicklung und Publishing

Neben Montreal hat Amazon Games Entwicklerstudios in Seattle, Orange County und San Diego. Derzeit in arbeiten diese unter anderem am MMO New World, das bereits im August 2021 erscheinen soll. Außerdem fungiert Amazon Games auch als Publisher externer Titel, unter anderem für ein zukünftiges Spiel von Smilegate RPG. (red, 24.3.2021)