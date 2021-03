Am Mittwoch gingen die Verhandlungen der Ost-Region um strengere Corona-Maßnahmen weiter. Das Treffen dauert an, erste Verschärfungen dürften bereits fix sein

Die Stühle und Tische für die Schanigärten müssen in der Ostregion weiter verräumt bleiben. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Längere Osterferien im Osten, eine sogenannte "Osterruhe" für den Handel, eine Ausdehnung der FFP2-Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen und strengere Einreisekontrollen: Auf diese Maßnahmen dürften sich die drei Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beim Ost-Gipfel mit dem Gesundheitsministerium geeinigt haben, hießt es am Mittwoch aus Verhandlerkreisen.

Bis man sich zu diesen Maßnahmen durchgerungen hat, dauerte es jedoch – und zwar um einiges länger als gedacht. Denn die Auffassungen darüber, welche neuen, harten Regelungen nun angebracht seien, divergierten in den vergangenen Tagen stark.

Da stand auf der einen Seite Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er plädierte bereits beim montäglichen Bund-Länder-Treffen für strikte Restriktionen im Osten. Die Zahlen würden das verlangen, nur so könne man sicherstellen, dass einen Kollaps des Spitalswesens verhindert würde. Doch die betroffenen Länder sollen nicht besonders erfreut gewesen sein. Auf Druck von Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) entschied man sich für einen Ost-Gipfel, im kleinen Rahmen am Folgetag. Bis spät in die Nacht habe man sich am Dienstag erst die Einschätzungen der Expertinnen und Experten angehört, dann verhandelt. Es sei zwar konstruktiv gewesen, wird betont, doch dem Vernehmen nach alles andere als einfach.

Keine Alibi-Maßnahmen

Anschober sprach sich bereits vor Beginn des Gesprächsmarathons gegen "Alibi-Maßnahmen" aus. Im Team des Gesundheitsministers fand sich ein nicht unwichtiger Player für harte Regeln: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) soll ordentlich Druck gemacht haben. Ins Treffen führte er die "Osterruhe" und drängte auf harte Einschnitte.

Dass Ludwig in dieser Frage so vorprescht, hat einen guten Grund: In Wien lag am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, bei 312. Das ist der höchste Wert in ganz Österreich. Mit 797 Neuinfektionen innerhalb von 24-Stunden führt Wien auch diese Statistik an.

Und die Auslastung der Intensivstationen bereitet in der Hauptstadt zusätzliche Sorgen. Hier mussten nie zuvor so viele Personen wegen einer Covid-Erkrankung intensivmedizinisch versorgt werden: Am Mittwoch waren 176 Betten von Corona-Patientinnen und Patienten belegt – das sind acht mehr als Dienstag. Auch die Zukunft sieht derzeit nicht besonders rosig aus: Laut einem Papier des Covid-Prognose-Konsortiums dürfte im März die Schwelle von 200 belegten Betten übersprungen werden. Am 7. April sollen 259 Intensivstations-Betten von Corona-Erkrankten belegt sein, heißt es in dem Papier.

Kein Lockdown

Ludwig und Anschober sollen sich deshalb neben der Ausdehnung FFP2-Masken-Pflicht auch für einen Zwang zum Home Office ausgesprochen haben. Auch auf der Liste der Politiker: Ein neuer harter Lockdown für mehrere Wochen. Also: die Schließung des Handels – mit Ausnahme der Geschäfte, die Güter für den täglichen Bedarf feilbieten – und der körpernahen Dienstleistungen, also von Frisören und Co.

In der anderen Ecke soll Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gestanden haben. Ihr Partner: Parteikollege, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) per Telefon zugeschaltet. Mikl-Leitner ging in die Verhandlungen mit der klaren Ansage: Im Bereich des Handel brauche es keine weiteren Verschärfungen. Dort gelte bereits eine sehr umfassende Pflicht zur FFP2-Maske, weitere Einschränkungen – etwa ein Reintesten beim Shoppen – würde die Bevölkerung nur weiter in die Arme von Online-Konzernen treiben.

Allerdings, das sagte Mikl-Leitner am Mittwoch, sei es ihr wichtig, im "Kampf gegen die Pandemie und deren Auswirkungen zusammenzustehen" und vor allem auch "Wien zu unterstützen". In Niederösterreich, das eine Sieben-Tage-Inzidenz von 278,5 ausweist, befinden sich aktuell 91 Personen mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation (plus sechs zum Dienstag).

Blickt man auf die Bettenbelegung abseits von Corona, kommt fast ein Viertel der Personen, die wegen einer anderen Erkrankung auf einer Wiener Intensivstation versorgt werden, nicht aus Wien.

Auch am Mittwoch rangen deshalb die Länder weiter um ein gemeinsames Vorgehen, dem Vernehmen nach dürfte man sich auf folgende Punkte geeinigt haben:

• Osterruhe Von Gründonnerstag bis inklusive Ostermontag sollen Wien, Niederösterreich und das Burgenland in den Frühjahrsschlaf wechseln. Während dieser fünf Tage ist der Handel geschlossen. Ausgenommen sind – wie auch schon in vorangegangenen harten Lockdowns – Lebensmittelhändler, Apotheken und Co.

• Verlängerte Osterferien Weil derzeit immer mehr Ansteckungen bei den Jüngeren zu verzeichnen sind, werden in der Ostregion die Osterferien um eine Woche verlängert. Statt am 5. sollen die Schülerinnen und Schüler am erst 11. April zurückkehren.

• Strengere Grenzkontrollen Wegen der ebenfalls hohen Fallzahlen der Nachbarstaaten soll es an den Grenzen eine Verschärfung geben. Die Gültigkeit des beim Einpendlen nach Österreich vorgeschriebenen, negativen Corona-Tests soll spürbar reduziert werden. Derzeit gilt ein Test für eine Woche. Besonders Niederösterreich pochte auf strengere Regeln in diesem Bereich.

• FFP2-Masken und Home Office Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, wie sie bereits in Öffis, beim Einkauf oder in Amtsgebäuden gilt, soll auf weitere Innenräume ausgedehnt werden.

• Ausgangsbeschränkungen Momentan gilt: Ab 20 Uhr ist Schluss. Im Osten sollen laut Medienberichten die Ausgangsbeschränkungen aber nun wieder auf den gesamten Tag ausgedehnt werden. Auch diese Regelung kennt man bereits von vorangegangenen Lockdowns: Die eigene Bleibe soll nur mehr für wichtige Erledigungen oder falls einem die Decke auf den Kopf fällt verlassen werden.

Im Wiener Rathaus behielt man sich jedoch eines vor: Wenn die Zahlen sich weiterhin verschlechtern, werde man zur Not selbst und ohne die restliche Ostregion weitere und auch striktere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie setzen.

Experten sehen Handlungsbedarf

Expertinnen und Experten reagierten zum Teil kritisch, viele von ihnen hatten sich selbst einen harten Lockdown gewünscht. "Wir sehen, dass Intensivstationen am Anschlag sind. Und das sind Infektionen, die schon vor einigen Tagen passiert sind", sagt die Hygienikerin Miranda Suchomel im Gespräch mit dem STANDARD: "Wenn es nicht anders in den Griff zu bekommen ist, bleibt, auch wenn ich es überhaupt nicht möchte, nur ein echter, harter Lockdown wie einst im März." Das dürfte die "einzige Möglichkeit" sein, wie die Zahlen wirklich zurückgehen, alles andere werde "vermutlich keinen Erfolg" bringen. Was "bestimmt keine Auswirkungen haben wird", sei die Schließung des Handels für ein paar wenige Tage, sagt Suchomel.

Die Virologin Dorothee von Laer sagt im Gespräch mit dem STANDARD, es gehe nun darum, die Zeit bis Ende Mai zu überbrücken, "um den Anstieg, den wir momentan nicht schaffen, wegzubekommen, um irgendwie durchzukommen, ohne dass die Situation an den Intensivstationen aus dem Ruder lauft". Da brauche es eine Notbremse, und ein Maßnahmenpaket aus FFP2-Maske, Betriebstestungen und geschlossenem Handel sei zumindest "die vorsichtigste Notbremse, die man vornehmen kann". Gerade die verschärften Regeln für Betriebe wären "sicherlich eine sinnvolle Maßnahme". Und: Indem man den Handel schließt, würde man zumindest die Mobilität eindämmen – auch wenn in den Geschäften kaum Ansteckungen stattfinden würden.

Am Montag war von Laer selbst Teil des Expertengremiums, das den politischen Akteuren aus Bundes- und Landesebene die epidemiologische Lage geschildert hatte. Kritik von Landeshauptleuten, dass man da die Lage noch nicht so dramatisch geschildert hatte wie am darauffolgenden Tag, kann sie nicht nachvollziehen: "Ich finde, wir haben die Lage ausreichend dramatisch geschildert", sagt sie, "wir hatten eher das Gefühl, die Fakten sind nicht angekommen".

Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien erklärte, es sei "überhaupt keine Frage, dass Not am Mann, an der Frau ist". Wesentlich sei die Reduktion der Kontakthäufigkeit – konkret die Reduktion der infektiösen Kontakte. "Wenn ein harter Lockdown kommt, stellt sich die Frage, wer noch mitmacht. Die Stimmung ist getrübt." Wenn es schöner wird, würden sich zudem vor allem Jugendliche vermehrt treffen. Dabei zirkuliere das Virus derzeit besonders auch bei jüngeren Altersgruppen. "Die kommenden Maßnahmen sollten auf jeden Fall kommunikationstechnisch auch bei dieser Gruppe ankommen", gibt er zu Bedenken. (Oona Kroisleitner, Vanessa Gaigg, Gabriele Scherndl, 24.3.2021)