Schweiz, Sommer 1945, Stunde null: Klara (Annina Walt) betreut jugendliche KZ-Überlebende – Familiendrama "Frieden" ab 21.10 Uhr auf Arte. Foto: SRF/Sava Hlavacek

20.15 SELBSTFINDUNGSTRIP

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück (Hector and the Search for Happiness, GB/D/CDN/RSA 2014, Peter Chelsom) Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von François Lelord und erzählt die Geschichte des Psychotherapeuten Hector (Simon Pegg), der aus seinem eingefahrenen Leben in London ausbricht, weil er herausfinden will, was Menschen wirklich glücklich macht. Bis 22.05, RBB

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Essen ohne Wert Ein Drittel aller Lebensmittel, die wir produzieren, landet im Müll. Alfred Schwarzenberger zeigt, warum das so ist und welche Konsequenzen das für die Menschen und die Umwelt hat. Bis 22.00, ORF 2

21.10 NACHKRIEGSGESCHICHTE

Frieden (1–3/6) Frühling 1945: Fabrikantentochter Klara kümmert sich im Flüchtlingsheim um jugendliche KZ-Überlebende. Ihr Mann Johann schaukelt die Familienfirma. Und sein Bruder Egon jagt Nazis, die sich in der Schweiz verstecken. Von Kritikern gefeierte Produktion über die Schweiz der Nachkriegszeit. Bis 23.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Die Macht der Länder: Was der Föderalismus die Wirtschaft kostet. / Mangelware Mikrochips. / Angriff aus dem Netz: Cyberkriminalität. Bis 23.05, ORF 2

22.50 NEUE STAFFEL

Kabarett im Turm: Manuel Rubey – Ich will nur reden Manuel Rubey navigiert sich mit subtilem und schwarzem Humor durch das Programm. Bis 23.45, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Moderatorin Arabella Kiesbauer, Schauspieler Michael Dangl, Kulturwissenschafterin Judith Kohlenberger, Schachspielerin Veronika Exler. Bis 0.05, ORF 2