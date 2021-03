In einer dringlichen Anfrage auf Initiative der Neos versuchten die Abgeordneten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwochnachmittag im Nationalrat zum Impfdosenstreit zu löchern: Wer von Türkis-Grün habe die Möglichkeit verstreichen lassen, an zusätzliche Impfdosen für Österreich zu kommen? Schon am Vormittag befeuerte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried die Debatte, indem er Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erneut vorhielt, seine Verantwortung auf die Beamten des Gesundheitsministeriums abzuwälzen – vor allem auf den abgesägten Impfkoordinator Clemens Martin Auer.

"Wir sind hier nicht am Jahrmarkt der Eitelkeiten!", erklärte der Gesundheitsminister den Neos sichtlich gereizt. Foto: Imago / Sepa.Media / Martin Juen

Zudem erhob der SPÖ-Mann Vorwürfe, dass das Finanzministerium von Gernot Blümel (ÖVP) dem Gesundheitsressort anfangs einen 200-Millionen-Euro-Deckel beim Beschaffen von Impfstoff verpasst habe – das sei belegt. Leichtfried donnerte in den Saal: "Am 15. September – Blümel insistiert auf der Obergrenze! Und wir haben E-Mails, wo das Gesundheitsministerium darauf drängt, dass die Grenze höher ist, und die ÖVP hat es verweigert! Die Beamten haben genau das bestellt, was sie bestellen durften – und keinen Cent mehr! Geiz ist nicht geil, Geiz macht krank!"

Auf neuerliche STANDARD-Anfrage wollte man bei der SPÖ mit den Dokumenten nicht herausrücken, wohl weil sonst im Gesundheitsressort – womöglich auf Druck der Kanzlerpartei – die nächsten Personen fällig wären. Immerhin bestätigt man jedoch auf Anfrage im Ministerbüro von Anschober, dass Leichtfrieds Darstellung stimme: "Das Gesundheitsministerium hätte einen Beschluss ohne Deckel bevorzugt", erklärt man. Da die Zeit aber gedrängt habe und rasche Entscheidungen nötig waren, sei die Obergrenze von 200 Millionen Euro "akzeptiert und die Planungen entsprechend ausgelegt worden".

"Mehr als" und "circa" verboten

Auf Anfrage im Finanzressort, wo bisher versichert wurde, dass es sich beim 200-Millionen-Deckel bloß um den Planungsstand vom Vorjahr gehandelt habe, heißt es zur aktuellsten Volte im Impfdosenstreit: Man verstehe die Aufregung nicht. Zwar stimme schon, dass es zwei Versionen zur geplanten Impfkampagne gegeben habe – allerdings seien die ursprünglichen Finanzierungsangaben des Gesundheitsministeriums zu vage gewesen – "mehr als" oder "circa", also nach obenhin offene Bedeckungen, seien keine Budgetangaben, das gehe schon aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht. Also habe man die vom Gesundheitsministerium genannten 200 Millionen Euro als Rahmen festgelegt. "Es hätte jederzeit die Möglichkeit gegeben, hier nachzujustieren, wir winken eh alles durch, wo Covid draufsteht." Man hätte auch 400 Millionen Euro gezahlt, wenn das verlangt worden wäre.

Im Nationalrat ließ Kurz die roten Vorhalte am Vormittag an sich abprallen. Während die Nachrichtenagenturen vermeldeten, dass der österreichische Regierungschef vor einer Spaltung Europas warne, weil die Auslieferung nicht nach Bevölkerungsschlüssel, sondern nach Bestellmenge erfolge, lieferte sich der Kanzler einen Infight mit FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Er warf dem Freiheitlichen vor, mit seiner Politik die Menschen in der Corona-Krise zur Sorglosigkeit beim Maskentragen, Impfen und Co zu verführen – was die Intensivstationen wieder zusehends fülle.

Nebensächlichkeiten in der Pandemie

Um Punkt 15.00 Uhr musste sich Anschober den 62 Fragen rund um Impfdosen stellen. Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker hatte seine Fraktion zuvor damit eingepeitscht, dass der Kanzler seine Behauptung, er habe erst am 14. März von den vertrackten EU-Impfverträgen erfahren, seiner "Oma erzählen" könne – Anschobers Sektionschef Auer allein konnte daran nicht Schuld tragen.

Doch Anschober ging auch für Kurz in die Offensive – er habe sich Fragen zu "lebenswichtigen" Agenden erwartet, etwa zu den abnehmenden Todesfällen in Pflegeheimen wegen der Impfungen. Oder dazu, dass Menschen über 65 Ende April durchgeimpft sein werden – an sich betreffe der größte Anteil der Fragen ohnehin den Kanzler.

Doch all das seien "Nebensächlichkeiten" in der Pandemie: Ob er, Anschober, von Kurz als Minister entmachtet wurde? Ob er vom Kanzler vorgeführt worden sei? Darum kümmere er sich nicht, erklärte Anschober, denn: "Wir sind hier nicht am Jahrmarkt der Eitelkeiten!", so der Gesundheitsminister gereizt. Dann referierte er unbeirrt unter anderem den Lieferplan für die Impfstoffe samt Vorverträgen und Verschwiegenheitspflichten herunter.

Nach der einstündigen Ausführung insistierte Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak: All das ließe ihn eher ratlos zurück. Beim Impfstoff ginge es um den wohl wichtigsten Beschaffungsvorgang in der Zweiten Republik – und Fragen dazu, ob wir nun weniger davon haben als wir hätten haben können, seien sehr wohl vertretbar. (Walter Müller, Nina Weißensteiner, 24.3.2021)