Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich), Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Michael Ludwig (Wien) und Hans Peter Doskozil blieben nach der Verkündigung eines Mini-Lockdowns im Osten über Ostern einige Antworten zu offenen Fragen schuldig. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – In Wahrheit hat es drei ganze Tage gedauert, bis sich die betroffenen Länder mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf notwendige Verschärfungen einigen konnten. Ein Gipfel mit allen Bundesländern, Experten und der Bundesregierung endete am Montag praktisch ergebnislos. Am Dienstag verhandelten Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit Anschober bis 2.30 Uhr früh. Erst am Mittwochabend nach 19 Uhr wurden Ergebnisse und signifikante Einschnitte präsentiert – wobei diese erst in einer Woche wirksam werden.

Frage: Wieso hat das Ganze so lange gedauert?

Antwort: Gesundheitsminister Anschober hat sich bereits beim Bund-Länder-Treffen am Montag für strenge regionale Maßnahmen im Osten ausgesprochen. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) machte angesichts der dramatischen Situation in den Spitälern Druck. Allerdings bremste Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: Für die ÖVP-Politikerin hätte es im Bereich des Handels vorerst keiner weiteren Verschärfungen bedurft. Aber auch in Niederösterreich spitzt sich die Situation auf den Intensivstationen zu. Und Ludwigs Parteikollege, Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil, sprach sich noch Anfang der Woche für "behutsame, gut kontrollierte Lockerungen" vor allem in Tourismus, Gastronomie, Kultur und Sport aus. Doskozil wollte etwa in einzelnen Hotels Test-Öffnungen ausprobieren. Erst gestern Abend gab es dann den Kompromiss.

Frage: Auf welchen Kompromiss hat man sich geeinigt?

Antwort: Statt eines ebenfalls angedachten längeren Lockdowns in der Ostregion wird es eine sechstägige "Osterruhe" geben – von Gründonnerstag (1. April) bis zum Dienstag nach Ostern (6. April).

Frage: Was ändert sich?

Antwort: Der Handel und die körpernahen Dienstleister müssen vorübergehend zusperren. Offen bleiben – wie aus früheren Lockdowns bekannt – nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Geschäfte, die Waren des täglichen Gebrauchs anbieten. Ab 7. April soll es dann auch Zutrittstests für den Handel geben – ähnlich wie aktuell schon für Friseure und Kosmetikstudios. Welche negativen Eintrittstests hier nötig sein werden, steht noch nicht fest. Vorerst ist diese Testpflicht für Besuche in Handelsbetrieben allerdings nur für vier Tage bis 10. April vorgesehen. Danach soll eine Evaluierung mit Potenzial auf Ausdehnung stattfinden, wie es aus dem Gesundheitsministerium heißt.

Frage: Wie sieht es mit Ausgangsbeschränkungen aus?

Antwort: Diese werden ab Gründonnerstag vorübergehend wieder auf 24 Stunden ausgedehnt. Aktuell gilt ja die Regelung von 20 Uhr bis 6 Uhr früh. Ab 1. April dürfen die eigenen vier Wände dann nur noch mit Ausnahmen verlassen werden: Diese sind aus den vergangenen harten Lockdowns bereits bekannt. Dazu zählen etwa die Deckung der eigenen Grundbedürfnisse wie Einkäufe oder die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen sowie der Aufenthalt im Freien zu Zwecken der körperlichen und psychischen Erholung. Details, welche engen Kontaktpersonen oder Angehörige man in dieser Mini-Lockdown-Zeit treffen kann, sind aber noch offen.

Frage: Aber zu Ostern geht es ja gerade um Familienfeiern?

Antwort: Hier hat Wiens Stadtchef Ludwig eine klare Empfehlung: Er rät allen Menschen, in den nächsten Wochen von möglichst vielen Kontakten Abstand zu nehmen. Das war auch die Botschaft der Landeschefs aus Niederösterreich und dem Burgenland bei der Pressekonferenz gestern Abend. Die Bundesregierung weist sowieso bei jeder Gelegenheit darauf hin.

Frage: Wie sieht das aber rechtlich aus? Können Personen aus dem Mini-Lockdown-Gebiet im Osten in westliche Bundesländer zu Verwandten reisen?

Antwort: Genau diese drängende Frage wurde noch nicht geklärt. Anschober versprach eine Lösung in den kommenden Tagen. Die Intention des Lockdowns ist natürlich, diese Reisen möglichst zu vermeiden. Welche rechtlichen Möglichkeiten einer gesetzlichen Regelung dafür geschaffen werden können, ist aber noch offen. Ludwig sagte dazu im Ö1-"Morgenjournal": "Das wird ja nur dann funktionieren, wenn es eine entsprechende rechtliche Grundlage gibt." Es werde "notwendig sein, die Menschen von der Dramatik der Situation zu überzeugen". Ludwig will zudem auch nicht davor zurückschrecken, weitere verschärfte Maßnahmen dort zu verhängen, wo es möglich und notwendig sei.

Frage: Wie dramatisch ist die Situation?

Antwort: Messbar ist diese aktuell vor allem in den Intensivstationen im Osten des Landes. Laut den Experten des Covid-Prognosekonsortiums des Gesundheitsministeriums stehen neben Wien auch das Burgenland und Niederösterreich "vor beziehungsweise bei einem historischen Höchststand des Covid-Intensivbelags". In Wien benötigten am Mittwoch 176 Corona-Fälle eine intensivmedizinische Betreuung – so viele wie noch nie. Bis 7. April wird ein Belag von 260 Corona-Intensivpatientinnen und -patienten erwartet. Das bedeutet, dass in Wien "in größerem Stil" nicht lebensnotwendige, planbare Operationen verschoben werden müssen, um Platz für schwer erkrankte Corona-Infizierte zu schaffen. Das bedeutet auch, dass die Regelversorgung in Spitälern für Nicht-Covid-Fälle weiter massiv eingeschränkt werden muss. Die schlechte Nachricht der Experten: Unabhängig von den getroffenen Maßnahmen im Osten, der Impfung sowie des Impffortschritts wird sich "die Zunahme des Belags in den nächsten zwei bis vier Wochen fortsetzen". (krud, elas, 25.3.2021)

Grafik: APA