Neues im roten Graz. Foto: GAK 1902

Jetzt also auch der GAK: Die Grazer gaben bekannt, dass ab Sommer ein Frauenteam unter dem Namen "GAK 1902" auflaufen wird. Gestartet wird in der untersten, also vierten Liga. Mit Aufstiegen hat der aktuelle Zweitligist, der sich nach der Neugründung aus der untersten Spielklasse bis in die zweite Liga vorkämpfte, gute Erfahrungen gemacht.

"Unser Werdegang seit der Neugründung hätte besser fast nicht sein können! Grund genug für uns den nächsten Schritt in der Entwicklung als Verein zu gehen, mit der Hoffnung ähnliche Erfolge einfahren zu können. Diesmal allerdings nicht im Herren-, sondern Frauenfußball", heißt es in der Aussendung vom Donnerstag.

Die Grazer waren zuletzt 2012 in Kooperation mit dem DFC Leoben in einem Frauenbewerb vertreten. Trainerin des Teams wird Jasmin Pistotnik, die Heimspiele werden in Graz Weinzödl ausgetragen. Anfang März gab auch der LASK bekannt, dass sie ein Frauenteam starten werden. (red, 25.3.2021)