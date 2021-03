Weltweit sind derzeit viele Flugzeuge geparkt, das gilt auch für die AUA. Foto: APA/Helmuth Fohringer

Wien/Schwechat – Die erhoffte Erholung in der Luftfahrtbranche lässt auf sich warten. Die Corona-Krise trifft Airlines und Flughäfen schwer. Die AUA wird daher ihren angekündigten Sparkurs weiter verschärfen und bis 2023 mehr als 650 Jobs abbauen, kündigte die Fluglinie am Donnerstag an.

Der Flottenplan wird erneut angepasst, zwei weitere Airbus Flugzeuge werden ins Ausgedinge geschickt. Die Flotte wird damit bis 2024 nicht wie bislang geplant auf 60, sondern auf 58 Flugzeuge schrumpfen. Heute wurden die Beschäftigten informiert. Damit einher geht eine verschärfte Gangart beim Jobabbau.

Kündigungen

Während bislang immer die Rede davon war, dass das Schrumpfen durch natürliche Fluktuation ausreichen werde, heißt es nun, das werde diesmal nicht in allen Bereichen möglich sein. Bis Ende Februar wurden etwa 650 Vollzeitstellen durch natürliche Fluktuation abgebaut.

Man wolle "möglichst wenige Kündigungen aussprechen" und gemeinsam mit den Betriebsräten temporäre Lösungen finden, heißt es bei der Airline. Geprüft werden etwa auch Teilzeitmodelle zur vorübergehenden Reduktion der Personalkapazität.

Tiefrote Bilanz

Anfang März musste AUA-Chef Alexis von Hoensbroech eine tiefrote Bilanz für das rabenschwarze Jahr 2020 präsentieren. Die Lufthansa-Tochter flog einen bereinigten operativen Verlust von 319 Millionen Euro ein. Ohne die staatliche Infusion von 150 Millionen sähe es noch düsterer aus. Die deutsche Mutter hat 2020 einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro geschrieben.

Auf der Kostenseite "geht uns bei den Sparmaßnahmen die Fantasie nicht aus", hatte Alexis von Hoensbroech da erklärt und bereits in Aussicht gestellt, dass von den 60 Flugzeugen, die nach der Krise noch in Betrieb sein sollten, weitere auf längere Zeit stillgelegt oder vielleicht ganz ins Ausgedinge geschickt werden. Von einem verschärften Personalabbau war da noch nicht die Rede. (rebu, 25.3.2021)