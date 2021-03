Was der Oster-Lockdown im Osten Österreichs bedeutet und wie es danach weitergeht

Thema des Tages Das Osterfest ist abgesagt. Und was kommt dann?

Ostösterreich verhängt nach zähen Diskussionen eine Osterruhe, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Wieso die Entscheidung so lange gedauert hat, welche Maßnahmen ab wann gelten, und was das für ganz Österreich und die Zeit nach Ostern bedeutet, erklären Gabriele Scherndl und David Krutzler vom STANDARD. (red, 25.3.2021)

