Das chinesische Action-Rollenspiel "Genjin Impact" legte in der Videospielbranche den erfolgreichsten Start aller Zeiten hin

Das Action-Rollenspiel ist kostenlos in den diversen Onlinestores herunterzuladen. Foto: Mihoyo

Am 28. September 2020 erschien mit "Genjin Impact" ein Free-2-Play-Titel, der dank seiner Ähnlichkeit zu jüngeren Zelda-Titeln schnell für Aufsehen sorgte. Obwohl der Titel kostenlos spielbar ist, belaufen sich die Einnahmen für den chinesischen Entwickler Mihoyo nach nur sechs Monaten auf mittlerweile eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro).

Großer Einschlag

Die bunte Welt von "Genjin Impact" lädt Spieler dazu ein, das offene Terrain zu erforschen, Monster zu besiegen, im Level zu steigen und neue Charaktere freizuschalten. Diese Charaktere kann man auch für Echtgeld kaufen, was in diesem Spiel besonders gut zu funktionieren scheint. Bei der Veröffentlichung des Charakters Zhongli stieg der Tagesumsatz von den durchschnittlich 5,8 Millionen Dollar auf sagenhafte 15,5 Millionen Dollar.

Ähnliche Höhen konnten zuvor auch andere Figuren erzielen. Während die meisten Spieler in Free-2-Play-Games keinen Cent zahlen, lebt das Konzept von den sogenannten "Walen". Diesen ist das stundenlange Abgrasen von Landschaften und Gegnern oft zu mühsam, weshalb sie sich stärkere Charaktere einfach kaufen.

Pokémon

Der Platzhirsch in Sachen Umsätze war im Bereich Free-2-Play bisher "Pokémon Go". Für die magische Milliardengrenze benötigte das Augmented-Reality-Game rund um die bekannten Monster immerhin neun Monate. Aktuell steht man nach fünf erfolgreichen Jahren seit Erstveröffentlichtung bei ca. vier Milliarden Dollar. Eine Marke, die "Genjin Impact" sicher übertreffen wird. Bisher ist das Spiel für PC, Playstation 4, Android und iOS verfügbar. In Arbeit sind gerade Umsetzungen für die Nintendo Switch und die Playstation 5. (aam, 25.3.2021)