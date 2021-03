Johanna Mikl-Leitner, Rudolf Anschober, Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil am Mittwoch über schärfere Corona-Maßnahmen in der Ostregion. Foto: APA, Hochmuth

Wien – Erstmals seit Bestehen erreichte oe24.tv aus der Mediengruppe Familie Fellner über den gesamten Tag betrachtet einen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. In der Gesamtzielgruppe (12+) betrug er laut Aussendung 2,6 Prozent.

Oe24.tv sei damit zum ersten Mal unter den fünf in Österreich meistgesehenen Privatsendern vertreten. Zurückzuführen sei das auf einen starken Hauptabend am Tag der Verkündung neuer Corona-Maßnahmen für den Osten des Landes. Insgesamt schalteten 372.000 schalteten von 20 bis 24 Uhr ein. Das entsprach einem Marktanteil von vier Prozent in der Zielgruppe der unter 50-Jährigen und 3,1 Prozent in der Gesamtzielgruppe.

ATV verbuchte den dritten Mittwochabend in Folge die meisten 12- bis 49-jährigen Zuseher zur Primetime. Die Folge am Mittwoch der 7. Staffel von "Das Geschäft mit der Liebe" kam auf 14,8 Prozent Marktanteil. Durchschnittlich 245.000 Personen (12+) verfolgten die Sendung. Die Ausgabe war damit die drittstärkste seit Formatbestehen. (APA, red, 25.3.2021)