Die neuen Icons sind Teil eines größeren visuellen Umbaus bei Windows 10. Foto: Microsoft

Microsoft verpasst dem File Explorer ein neues Aussehen – und dazu gehört auch, dass die Icons neu gestaltet werden. Unter anderem werden der Papierkorb, die Dokumente-Ordner und die Zugriffe auf die Laufwerke mit neuen Symbolen ausgestattet.

Foto: Microsoft

Im Vergleich zu sonstigen Änderungen sind die Icons eher ein kleinerer Fisch – trotzdem ist damit zu rechnen, dass die neuen Symbole für Verwirrung unter den Userinnen und Usern führen werden. Zuvor waren bereits unter anderem die System-Icons und das Startmenü visuell überarbeitet worden.

Allgemein plant Microsoft für Windows eine "visuelle Verjüngung", die unter dem Codenamen "Sun Valley" läuft. Details dazu sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.

Foto: Microsoft

Ergänzend zu den Änderungen an den Icons soll es auch weitere Änderungen am File Explorer geben. So soll der Abstand zwischen den Elementen vergrößert werden, ein Kompaktmodus soll an den klassischen File Explorer erinnern. (red, 25.3.2021)