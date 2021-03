Daniel Tande stürzte in Planica schlimm. Foto: REUTERS/Srdjan Zivulovic

Planica – Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist beim Skiflug-Weltcup in Planica schwer gestürzt. Der 27-Jährige verlor im Probedurchgang vor dem ersten Einzel-Wettkampf am Donnerstag kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski, prallte mit voller Wucht auf den Hang und schlitterte regungslos in den Auslauf.

Über den Gesundheitszustand des Team-Olympiasiegers von 2018 gab es zunächst keine offizielle Mitteilung, Tande wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. (sid, 25.3.2021)