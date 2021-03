Außerdem eine Reportage über neue Wege zur Wärmewende und Dokus über den Luxus des Sonnenkönigs und Cannabis in der Popkultur

Muss sich als Frau an der Pariser Sorbonne in einer Männerwelt bewähren: Karolina Gruszka in "Marie Curie und das blaue Licht", Arte, 20.15 Uhr. Foto: BR / P’Artisan Filmproduktion

19.40 REPORTAGE

Re: Wärme dank Hanf und Hightech – Neue Wege zur Wärmewende Unterschiedliche Ansätze, um bestehende Wärmequellen zum Beheizen von privaten und öffentlichen Gebäuden zu nutzen – von Seethermie über die Abwärme von Computern bis zu Ziegeln aus Hanf und Kalk. Bis 20.15, Arte

20.15 BIOPIC

Marie Curie und das blaue Licht (D/PL/F 2016, Marie Noëlle) Wie schon der Kinofilm Marie Curie – Elemente des Lebens erzählt auch diese TV-Koproduktion von der Physikerin Marie Curie, die 1903 als erste Frau gemeinsam mit ihrem Mann mit dem Nobelpreis für Physik und 1911 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Regisseurin Marie Noëlle fokussiert vor allem auf das Privatleben und die Herausforderungen in einer Männerwelt. Bis 21.50, Arte

21.50 MUSIKDOKU

Diana Ross – Eine Diva erobert die Welt(F2019, Julie Veille) Als Leadsängerin prägte sie in den 1960er-Jahren die erfolgreiche Girlgroup The Supremes, in den 1970ern stieg sie auch als Solokünstlerin in Superstarsphären auf. Die Doku zeichnet Leben und Karriere einer schwarzen Diva nach, die ihre Rolle immer auch feministisch interpretiert haben wollte. Bis 22.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Glitzer, Prunk und Überfluss – Der Sonnenkönig und der Luxus Der Adel im Frankreich des 17. Jahrhunderts liebte den Luxus. Ludwig XIV. und sein Finanzberater Jean-Baptiste Colbert griffen zu skrupellosen Methoden – von Betriebsspionage im Ausland und Unterdrückung der Arbeiter im Inland bis zur Ausbeutung der Kolonien. Bis 23.20, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Tracks: Legalize it? Cannabis und Popkultur – Eine Reise durch die Zeit Grasgeschichten aus der Welt der Popkultur, in der die am häufigsten konsumierte (längst nicht überall) illegale Droge der Welt seit langem eine große Rolle spielt. Bis 23.15, Arte

0.05 SERIE

Meine geniale Freundin (3–4/4)(L’amica geniale, I/USA 2018, Saverio Costanzo) Der Freundschaft von Elena (Margherita Mazzucco) und Lila (Gaia Girace), nunmehr im Teenageralter, setzen nicht nur die jeweiligen Verehrer zu. Die restlichen Folgen der Verfilmung des ersten Romans von Elena Ferrantes erfolgreicher Tetralogie. Bis 3.50, ORF 2

0.10 SPIONAGEFILM

Die gefrorenen Blitze(DDR 1967, János Veiczi) 1939 sorgt ein in der britischen Botschaft in Oslo aufgetauchtes Dokument über den Bau einer Fernrakete für Irritationen. Aufwendigen DDR-Spionagefilm, inspiriert von Wernher von Brauns Raketenprojekt in Peenemünde. Bis 2.45, MDR

0.45 DRAMA

Challenger – Ein Mann kämpft für die Wahrheit(GB/USA 2013, James Hawes) William Hurt als Physiker, der nach den Ursachen der Spaceshuttle-Explosion von 1986 sucht. Bis 2.15, HR