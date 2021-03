Die Präsentation soll am 29. März stattfinden. Foto: Xiaomi

Ende März wird Xiaomi eine Produktpräsentation abhalten, bei der die Ankündigung eines neuen Smartphones der Mi-Mix-Reihe erwartet wird. Nun veröffentlichte der Hersteller ein Teaser-Video, in dem angekündigt wird, dass das die Handykamera mit einer Technologie namens "Liquid Camera" ausgestattet sein soll. Wie der Name schon suggeriert, wird im Objektiv eine Flüssigkeit zu finden sein,der Autofokus und die Brennweite soll dann mittels elektrischer Spannung geändert werden können.

Sparrows News

Industrieller Einsatz

Eigenen Aussagen nach, sollen dadurch sowohl Tele- als auch Makroaufnahmen möglich sein. Zwar gibt es vergleichbare Technologien bereits seit einigen Jahren, allerdings seien die Objektive bisher nur im industriellen Kontext zu finden. Dort würden herkömmliche Objektive mit beweglichen mechanischen Teilen nämlich zu schnell verschleißen, berichtet "The Verge".

Aufgrund der kompakten Bauweise und der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten seien Liquid Lenses jedoch eine attraktive Alternative für Smartphones, so die Tech-Berichterstatter. In Theorie könnten nämlich mehrere Kameras in einer vereint werden. Das neue Smartphone wird Xiaomi am 29. März vorstellen. (red, 25.3.2021)