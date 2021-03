Dänemark gewann das erste Spiel der Österreich-Gruppe. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Tel Aviv – Israel hat den Auftakt in der Fußball-WM-Qualifikation verpatzt. Die Truppe von Teamchef Willi Ruttensteiner kassierte am Donnerstagabend im ersten Spiel der Österreich-Gruppe F in Tel Aviv gegen Dänemark vor 5.000 Zuschauern eine 0:2-Niederlage. Martin Braithwaite (13.) und Jonas Wind (67.) sorgten im Bloomfield Stadium für die Entscheidung und dafür, dass ihr Team vielleicht mit dem Punktemaximum am Mittwoch im Wiener Ernst Happel Stadion gegen die ÖFB-Elf antritt.

Zuvor sind die Dänen noch am Sonntag in Herning gegen Moldau im Einsatz, Israel hat da Schottland zu Gast, das am (heutigen) Donnerstagabend noch Österreich in Glasgow empfing.

Frühe Führung, geschenktes 2:0

Barcelona-Stürmer Braithwaite leitete den Auswärtssieg schon früh ein, sorgte mit einem Heber über Israel-Goalie Ofir Marciano für einen Start nach Maß. Auch danach hatten die Dänen ein Chancenplus, hatten aber kurz nach dem Seitenwechsel auch Glück, dass Munas Dabbur bei einer Topchance nicht richtig zum Abschluss kam (51.). In der 67. Minute machte Wind den Sack zu, beförderte einen missglückten Elhamed-Kopfball-Klärungsversuch volley in die Maschen.

Braithwaite wäre beinahe noch ein Doppelpack geglückt, bei seinem Schuss rettete allerdings das Aluminiumgehäuse für die Israeli (83.). (APA, 25.3.2021)