Die Standard-ALBUM-Kooperation mit der Literatursendung "ÜBER:" geht in Runde vier

Die Folge vier von ÜBER: ist da! In der neuesten Ausgabe der Online-Literatursendung der umtriebigen Autorinnen Daniela Emminger und Nika Pfeifer geht es um das schillernde Thema "Millionen/Illusionen", und dafür sind die beiden Buchbotschafterinnen trotz Corona-Pandemie, wir ahnen es, ins millionenschwere Nachbarland gereist, um von der reichen Schweiz aus den Fokus bis ins arme Griechenland zu schwenken.

Die beiden spenden dieses Mal, auch weil es in vielen der Beiträge um Empathie und neue Entwürfe des Zusammenlebens geht, alle Donationen, die ÜBER: bekommt, an Ärzte ohne Grenzen Lesbos/Moria.

Dabei mitgeholfen, diesen menschlich-literarischen Transfer vom Nordwesten Europas bis in den Südosten zu ermöglich, hat unter anderem der Schweizer Schriftsteller und Büchner-Preis-Träger von 2019 Lukas Bärfuss, von dem zuletzt die Essaysammlung Die Krone der Schöpfung erschienen ist. In ÜBER: empfiehlt er Im Schatten der Zauberer von Cheryl Olkes und das Jahrbuch der Lyrik 2020/2021 von Christoph Buchwald und Co.

Weiter macht seine junge Schweizer Kollegin Elisa Shua Dusapin mit frankokoreanischen Wurzeln, die uns wiederum die japanische Schriftstellerin Yoko Ogawa ans Herz legt.

Den Sprung nach Griechenland macht der Übersetzer und Dichter Alexandros Kypriotis. Er hat Die Nachtschicht des Kalligraphen von Maria Xylouri gelesen. Aber das ist längst nicht alles: Hören, schauen und staunen Sie selbst. (Mia Eidlhuber, ALBUM, 27.3.2021)