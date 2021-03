Neuer Wind in der Generali-Arena.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die Austria hat mit einer Personalentscheidung überrascht. Gerhard Krisch werde künftig im Vorstand der Vereins-AG arbeiten, teilte der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Bundesligist am späten Donnerstagabend mit. Dem vorangegangen war eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats. Die ab Mai gültige Bestellung von Krisch deutet auf eine Entmachtung von Markus Kraetschmer hin, der derzeit wieder als alleiniger Vorstand der Austria agiert.

Club-Präsident Frank Hensel hat Krisch laut Clubangaben für den Posten vorgeschlagen. Der Entscheidung ging laut der Aussendung ein intensives Auswahlverfahren inklusive einem Assessmentprozess durch einen renommierten Personalberater voraus. Die Gremien bestätigten die Personalie einstimmig. "Gerhard Krisch hat in mehreren Funktionen in- und außerhalb der Sportwelt seine Führungsqualitäten und seine Expertise in Finanzfragen unter Beweis gestellt", wurde Hensel zitiert.

Vienna, Mauerwerk, Eislaufverein



Der 55-jährige Krisch war über 30 Jahre für die Bank Austria – dem derzeitigen Kreditgeber der von millionenschweren Finanzsorgen geplagten Austria – tätig. Im Frühjahr 2017 stieg er als Clubchef der Vienna ins Fußballgeschäft ein. Die Döblinger führte er durch die Insolvenz. Krisch hatte das Amt beim ältesten Fußballverein Österreichs erst Wochen davor von Martin Kristek übernommen, der nach einem Herzinfarkt verstorben war. Kristek war der Geschäftsführer des Energie-Dienstleisters Care Energy, des damaligen Hauptsponsors der Vienna. Der Verein wurde im Zuge der Insolvenz in die Wiener Landesliga zwangsrelegiert.

Zwei Jahre später war Krisch beim Regionaligisten FC Mauerwerk tätig. Im Spätherbst 2019 übernahm er dann die Funktion des Generalsekretärs beim Wiener Eislaufverein. Nun geht es wieder zurück ins Fußballgeschäft. Bei der Austria soll Krisch an der Seite von Kraetschmer arbeiten und "die Gesamtverantwortung mittragen".

Verträge von Stöger und Kraetschmer laufen aus



Kraetschmers Vertrag läuft ebenso wie jener von Peter Stöger mit 30. Juni aus. Der Manager ist aktuell alleiniger Vorsitzender, nachdem Stöger seinen Posten als Sport-Vorstand nach seine Bestellung zum Cheftrainer im vergangenen Sommer zurückgelegt hat. "Wir sind mit beiden im sehr harmonischen Austausch und hoffen zeitnah auf eine Entscheidung, um die Tätigkeitsfelder abstecken zu können", gab Hensel zu Protokoll.

Hinter den Kulissen soll es laut Angaben des "Kuriers" (Freitag-Ausgabe) freilich nicht so harmonisch zugehen. Um Kraetschmers Verbleib habe es im Aufsichtsrat heftige Diskussionen gegeben – ohne Lösung. Dem Manager soll eine Vertragsverlängerung in veränderter Position um ein Jahr angeboten worden sein. Kraetschmer wollte laut "Kurier" eine Verlängerung um drei Jahre. Der seit über 23 Jahren bei der Austria tätige Wiener ist seit März auch Co-Geschäftsführer der FK Austria Wien International Marketing GmbH, die im Zuge der Zusammenarbeit mit Insignia gegründet wurde.

Stöger hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, dass er sich ein weiteres Engagement bei der Austria nur dann vorstellen könne, wenn "Klarheit" im Verein über die zukünftige Ausrichtung herrsche. (APA; 26.3.2021)