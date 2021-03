Wellington – Tierschützern in Neuseeland ist die Erhaltung eines seltenen Singvogels geglückt, der lange am Rande des Aussterbens stand. Die Lappenkrähe von der Nordinsel (North Island kōkako, Callaeas cinereus wilsoni) ist ein blaugrauer Vogel mit leuchtend blauen Hautlappen auf beiden Seiten des Schnabels. Besonders in der Mythologie der Maori – der Ureinwohner des Pazifikstaats – spielt der Kokako eine wichtige Rolle.

Callaeas cinereus wilsoni hat sich erholt. Rund 2.000 Brutpaare leben wieder auf der Nordinsel Neuseelands. Foto: Doug Mak

Zudem ziert er in Neuseeland die 50-Dollar-Note. Mit wissenschaftlichem Namen heißt die Unterart Callaeas cinereus wilsoni. Speziell Translokation von Kokakos und eine intensive Kontrolle von Raubtieren, die den Vögeln gefährlich werden können, hätten zu dem Erfolg beigetragen, hieß es in einer Mitteilung von Naturschutzministerin Kiri Allan. Der Gesang des Vogels sei "eine laute, lange, langsame Folge von satten, orgelartigen Noten", so Allan, die das erfolgreiche Schutzprojekt als "Meilenstein" bezeichnete.

Kaum Hoffnung für den südlichen Kollegen

Als die Anstrengungen zur Erhaltung des Vogels Ende der 1990er-Jahre begannen, habe es nur noch 330 Brutpaare gegeben. Mittlerweile lebten auf der Nordinsel wieder 2.000 Brutpaare. "Dies ist eine echte Erfolgsgeschichte im Bereich Naturschutz", an der neben dem Ministerium viele Einzelpersonen, Maori-Gruppen und Gemeinden beteiligt gewesen seien, betonte Allan.

Die Lappenkrähe von der Südinsel Callaeas cinereus cinereus (hier hinten in einem Vogelbuch aus dem Jahr 1888) dürfte bereits ausgestorben sein. Illustr: Keulemans/W.L. Buller

Die Lappenkrähe von der Südinsel (Callaeas cinereus cinereus) mit ihren orangefarbenen Hautlappen gilt hingegen als ausgestorben. Die Stiftung South Island Kokako Trust hat eine Belohnung von 10.000 neuseeländischen Dollar (5.900,40 Euro) für Informationen ausgesetzt, die bestätigen würden, dass es den Vogel doch noch gibt. (red, 26.3.2021)