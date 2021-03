Foto: Shane Luis

Die Nintendo 64 ist wohl eine der legendärsten Spielekonsolen des japanischen Branchen-Urgesteins. Nun veröffentlichte der Youtuber Shane Luis mehrere Fotos eines Entwicklerkits mit Disc-Laufwerk (64DD). Dabei handelt es sich um ein sehr seltenes Peripheriegerät, das nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde und Spiele von proprietären Disketten abspielte.

"Ich wurde gebeten, ein Nintendo 64 Disk Drive Development Kit von einem privaten Videospielesammler zu verifizieren und zu fotografieren. Das System war neu, noch im Karton und musste sorgfältig dokumentiert werden", schreibt Luis auf Twitter. Dort zeigt er auch mehrere Fotos der Rarität. In der Box befanden sich zudem auch mehrere unbenutzte 64DD Development Disks.

Sehr selten

Das Entwicklerkit kann man unter einer normalen Nintendo 64 platzieren, um sie miteinander zu verbinden. Damit wurde die beliebte Spielekonsole in etwa doppelt so hoch wie üblich. Besonders macht den Fund, dass das System nur in Japan erschien und sich nicht sehr lange am Markt hielt. Nur neun Spiele erschienen insgesamt. Das Development-Kit wird dadurch umso seltener und vermutlich auch wertvoller. (red, 26.3.2021)