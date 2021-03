Karin Wiesinger steht dem PRVA vor. Foto: PRVA / Alissar-Najjar

Neue Präsidentin des Public-Relations-Verbandes PRVA ist Karin Wiesinger, Partnerin bei The Skills Group. Wiesinger erklärt professionelle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren als "Brückenbauer" in einer fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft in Einzelinteressen.

Ihre "Dialogarbeit schafft ein Kommunikationsklima, in dem geschlossene Meinungsblasen geöffnet werden und baut nachhaltig Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf. Werte, deren Bedeutung in der Zukunft noch weiter steigen werden", erklärt Wiesinger.

Neu im PRVA-Vorstand zudem Ingrid Gogl, Leiterin des ÖBB Newsroom bei der ÖBB-Holding AG, Magdalena Lechner, selbstständige PR-Beraterin (Factor C3), Feri Thierry, Managing Partner von 365 Sherpas Consulting sowie Melanie Wenger-Rami, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit & Pressesprecherin der Caritas Österreich.

Im Vorstand bleiben Christian Krpoun (CEO currycom communications) und Florian Haas (Head of Brand, Marketing & Communications bei EY Österreich) als neue Vizepräsidenten, sowie Yvonne Masopust, Generalsekretärin und selbstständige PR-Beraterin (masopust communications consulting). (red, 26.3.2021)