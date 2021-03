Nicht nur am Gründonnerstag ist frischer Spinat ein beliebtes Gemüse. Bei diesem Rezept wird er in die Nocken gepackt und auch auf einem Sud angerichtet

"Gnudi", also "Nackte", werden diese Nocken in der Toskana genannt, da sie ohne Nudelteighülle auf den Teller kommen. In anderen Teilen Italiens sind sie auch als Malfatti bekannt, was mit "schlecht gemacht" übersetzt wird. Auch wenn die Italiener keine schmeichelnden Namen für die Spinat-Ricotta-Nocken parat haben, tut das ihrer Köstlichkeit keinen Abbruch.

Gnudi in Spinatsud. Foto: Helga Gartner

Gefunden habe ich das Rezept für das Gründonnerstag-Spinatgericht im zuletzt erschienenen Kochbuch "all'orto" von Claudio Del Principe. Der Schweizer mit italienischen Wurzeln ist ein geübter Kochbuchschreiber und Betreiber des Foodblogs "Anonyme Köche", und Kochen ist seit Kindesbeinen seine Leidenschaft. Mit dem vorliegenden Kochbuch gewann er Gold in der Kategorie "Italien" beim Deutschen Kochbuchpreis 2020. Das Buch beschäftigt sich mit Gemüsesorten, die in italienischen Gärten gezogen werden. Fleisch und Fisch kommen nicht vor, dafür umso mehr Rezepte für Artischocken, Bohnen (frisch und getrocknet), Radicchio, Spinat und natürlich Tomaten. Nach einer kurzen Vorstellung des jeweiligen Gemüses finden sich mehr oder weniger neue Rezepte dazu. Großer Wert wird darauf gelegt, dass das Gemüse saisonal und regional gekauft und verarbeitet wird. Wunderbar in Szene gesetzt und fotografiert hat Claudio das Gemüse und die fertigen Gerichte ebenfalls.

Claudio Del Principe, "all'orto". AT-Verlag, 35 Euro. Foto: AT Verlag

Frischen Spinat gibt es im Frühling aus den heimischen Gärtnereien am Markt. In dem folgenden Rezept spielt er eindeutig die Hauptrolle. Falls nicht alle Nocken sofort mit dem Spinatsud gegessen werden, kann man sie auch am nächsten Tag in Salbeibutter schwenken und mit Parmesan und Salat servieren. Oder man bereitet aus Obers und darin geschmolzenem Parmesan eine Crema di parmigiano und serviert die nackten Nocken darin. Statt mit Spinat können die Gnudi auch mit Mangold, Bärlauch oder anderen Blattgemüsen gemacht werden.

Zutaten für 4–6 Portionen:

1 kg frischer Blattspinat

4 EL Olivenöl extra vergine

Condimento bianco (weißer Balsamicoessig)

(weißer Balsamicoessig) feines Meersalz , schwarzer Pfeffer aus der Mühle

, aus der Mühle 2 EL Butter

2 gepresste Knoblauchzehen

gepresste 50 g geriebener Parmesan

geriebener 2 Eier

150 g Ricotta

frisch geriebene Muskatnuss

200 g Pastamehl tipo 00 (oder glatt Type 480)

tipo 00 (oder glatt Type 480) 40 g Butter zum Fertigstellen

zum Fertigstellen 10 Salbeiblätter

Parmesan zum Bestreuen

