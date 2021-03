Das Projekt "Alles Gurgelt" ging Ende Jänner los. 5.500 Firmen haben sich inzwischen angemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Ab kommender Woche haben alle Wienerinnen und Wiener im Rahmen der Corona-Testinitiative "Alles gurgelt" die Möglichkeit, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Bisher war die Teilnahme nur für ausgewählte Betriebe und Organisationen möglich. Die PCR-Tests sind kostenlos und können zuhause durchgeführt werden. Die Proben können jetzt bei allen Rewe-Standorten abgegeben werden.

Das Pilotprojekt wurde Ende Jänner gestartet. Inzwischen haben sich schon 5.500 teilnehmende Firmen mit mehr als 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet. Nun haben die Stadt und die Wirtschaftskammer Wien das Testangebot weiter ausgerollt. Dazu seien die Kapazitäten beim Laborpartner Lifebrain und das Abgabenetzwerk massiv ausgeweitet worden, hieß es am Freitag bei der Präsentation.

Die Testkits der Herstellers Lead Horizion können weiterhin in einer der 152 BIPA-Filialen abgeholt werden. Die Abgabe nach absolvierter Testung ist nun an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich – also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit REWE-Shops. Letztere stehen dafür auch am Sonntag zur Verfügung. (APA, 26.3.2021)