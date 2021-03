Vergessene Risikopatienten auf der einen und Vordrängler auf der anderen Seite – was läuft falsch in Österreichs Impfsystem?

Von einer Corona-Impfung für alle sind wir in Österreich noch weit entfernt. Selbst Risikogruppen wie etwa Krebspatienten haben oft Probleme, an eine Impfung zu kommen. Für Ärger sorgt, dass sich andernorts Bürgermeister einfach vorgedrängelt haben – scheinbar ohne Konsequenzen. Wie fair ist Österreichs Impfsystem? Scheitert eine gerechte Impfstoffverteilung an der Bürokratie? Und wie verheerend werden solche Probleme, wenn uns die dritte Welle erst so richtig erwischt? Darüber spreche ich mit Irene Brickner vom STANDARD. (red, 26.3.2021)

