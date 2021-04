Lang, lang ist's her, aber zumindest die Älteren unter uns werden sich vermutlich noch vage erinnern können: da gab es einmal eine Zeit, in der ein spontaner Abend mit Freunden, eine rasche Hopfen-Kaltschale beim Wirten ums Eck, oder auch ein ungezwungener Kinoabend mit der Person unseres Vertrauens ganz selbstverständlich war.

Der Pandemie ist es geschuldet, dass wir derartigen ungeplanten Lustbarkeiten mittlerweile vollständig entwöhnt, ja beinah entfremdet sind.

Kein Wunder, dass sich der eine oder die andere nicht mehr der richtigen Etikette beim Besuch in einem Lichtspieltheater entsinnen mag.

Daher hier an dieser Stelle für jene freudigen Tage, die in Bälde kommen mögen, eine kleine Erinnerung an die wichtigsten Dos und Don'ts im Kino ihrer Wahl. Ein kurzes Brevier, ein Einmaleins des guten Tons, damit der erste Besuch einer Kulturveranstaltung nach den Monaten des Entzugs ein voller Erfolg wird.

Schön, dass Sie wieder da sind! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Wichtigste Regel: Beachten Sie die Größe Ihres Hutes! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Sie befinden sich auf einem Sitzplatz. Also bleiben Sie bitte auch sitzen. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Wir bieten Unterhaltung für Groß und Klein. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Bittschön nur mit den Händen applaudieren! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Drei Minuten Pause. Wir wechseln die Filmrolle. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Freuen Sie sich, denn morgen gibt es neue Hintergrundmusik. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Hüte, Hüte, Hüte! Wir sagten es bereits! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Falls Sie die Dame mit dem großen Hut verärgert, sprechen Sie mit der Geschäftsführung. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Eine Pause folgt noch (Katzen-Content inklusive). Foto: Library of Congress | No known restrictions

Ruhe! Absolute Stille im Zuschauerraum! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Hier könnte auch Ihre Werbung stehen. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Vergessen Sie nichts! Schon gar nicht Ihren Schirm! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Gute Nacht! Foto: Library of Congress | No known restrictions

Diese herrlichen Hinweise, die während Filmvorführungen in amerikanischen Lichtspielhäusern eingeblendet wurden, stammen aus dem Jahr 1912. Freundliche Ermahnungen, keine allzu großen Hüte zu tragen, nicht während der Veranstaltung zu pfeifen und allezeit nur mit den Händen zu klatschen, also keinesfalls vor Begeisterung mit den Füßen auf den Boden zu trampeln. (Kurt Tutschek, 9.4.2021)

