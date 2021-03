Wenn Sherlock Holmes nicht mehr weiterweiß, kommt "Die Bande aus der Baker Street" zum Einsatz. Und wenn Netflix den Serienalgorithmus aktiviert, kommen junge, einsatzbereite Menschen in historischem Setting mit Mystery-Anteil garantiert zum Einsatz. Foto: Matt Squire

16.30 KÄSTNER-VERFILMUNG

Das fliegende Klassenzimmer (BRD 1973, Werner Jacobs) Das Leben in einem Internat ist für die Gymnasiasten nicht nur von Schularbeit bestimmt: Zwischen Streichen und familiären Problemen führen sie einen Kleinkrieg gegen die Realschüler. Mit Joachim Fuchsberger als coolem Klassenlehrer Dr. Johannes Bökh. Bis 17.55, 3sat

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Ein Weg wurde vom Eigentümer abgesperrt. / Schimmel in Gemeindewohnungen. / Verletzt durch einen Hunde-Biss. Bis 18.57, ORF 2

19.30 REPORTAGE

Kopftuch und Boxhandschuhe: Jordaniens Frauen schlagen zurück Immer mehr junge Frauen in Jordanien brechen mit dem klassischen Rollenbild und steigen mit Kopftuch und Boxhandschuhen in den Ring und lernen, sich gegen Gewalt und Unterdrückung zu wehren. Bis 20.15, Arte

20.15 FORMEL 1

Rush – Alles für den Sieg (GB/USA/D 2013, RonHoward) Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Niki Lauda und thematisiert auch die angebliche Rivalität zwischen James Hunt und Lauda. Nach Aussage des Regisseurs Howard ist der Film "Fiktion, die von realen Ereignissen inspiriert wurde". Bis 22.20, Servus TV

21.30 MÖRDERISCH

Der Bozen-Krimi: Leichte Beute Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) muss den Mord eines ehemaligen Richters aufklären. Krimikost mit Johannes Zeiler als undurchsichtigem Strippenzieher. Bis 22.55, ORF 2

23.40 DRAMA

Der Kameramörder (CH 2010, Robert Adrian Pejo) Zwei befreundete Paare verbringen das Osterwochenende am Neusiedler See. Als der benachbarte Bauer erzählt, dass die drei Kinder seiner Schwester spurlos verschwunden sind, schlagen die emotionalen Spannungen des Quartetts in offene Feindseligkeit um. Gegenseitiges Misstrauen und Anschuldigungen verwandeln das idyllische Wochenende der Freunde in einen Albtraum. Mit Ursina Lardi Dorka Gryllus, Merab Ninidze, Andreas Lust. Beklemmende Verfilmung des Romans von Thomas Glavinic. Bis 1.15, 3sat



Streaming-Tipps

ENTZÜCKENDE FREAKS

Mighty Ducks Das Eishockey-Superteam von 1992 ist um Häuser zu gut für Evan Morrow. Also trommelt er seine Freakfreunde und seine Mutter Laurel Graham zusammen, um es den großkopferten Sportskanonen zu zeigen. Disney-Serien-Empowerment nach dem Schema F von Die Bären sind los.

Disney Plus

IMMER NUR DAS EINE

Pure Marnies (Charly Clive) Gedanken kreisen nur um eine Sache – Sex! Soll nichts Schlimmeres passieren? Sagen Sie das nicht, denn Marnie leidet unter einer Zwangsstörung, und die ist wirklich lästig. Aber lustig eben auch. Amazon Prime Video

JUNGE SHERLOCKS

Die Bande aus der Baker Street Man nehme eine Prise Crime wie Sherlock, eine Dosis Mystery wie Stranger Things, historisches Setting wie Bridgerton, einen süßen Prinzen, bettelarme Kinder wie im Märchen, und fertig ist der Serienalgorithmus. Aber, was soll’s, die Zeiten sind hart, und lieb anzuschauen sind diese flotten Bandenmitglieder ja doch. Netflix

SCHEIDUNG AUF BRITISCH

The Split Hannah ist Spitzenanwältin für Scheidungen, im Privatleben führt sie eine gute, wenn auch nicht ganz monogame Ehe. Britisches Seriengoldstück mit Nicola Walker. ARD Mediathek