LKA-Ermittler Wallat (Peter Kurth) geht dem Kindermörder Hagenow (Tobias Moretti) an den Kragen. Foto: ORF/ARD/Degeto /Boris Laewen

Da muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein in der Vergangenheit, um zu solchen Taten fähig zu sein. Im Psychokrimi Im Abgrund am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2 spielt Tobias Moretti den Kindermörder Joseph Maria Hagenow, der nach 15 Jahren aus der Haft freikommt.

Er hat einen achtjährigen Buben entführt, ihn in einer Kiste unter der Erde gefangen gehalten, ihn grausam verdursten lassen. Dieses Monster muss für immer weggesperrt werden, ist sein Gegenspieler, der LKA-Ermittler David Wallat (Peter Kurth), überzeugt.

Zumal sich Wallat sicher ist, dass ein weiterer Fall eines damals verschwundenen Kindes auf das mörderische Konto von Hagenow geht. Doch dieser Bub wurde nie gefunden, der Fall nie geklärt. Und das lässt Wallat auch nach all den Jahren keine Ruhe.

Hintergründiges Duell

Der Polizist übernimmt gemeinsam mit seinen Kollegen Lisa Kampe (angemessen beinhart: Tinka Fürst) und Eric Thuner (Simon Schwarz) die Observierung von Hagenow nach dessen Freilassung, nur kurz lässt Wallat Hagenow aus den Augen, am nächsten Tag ist der kleine Max verschwunden.

Regisseur Stefan Bühling und Autor Arndt Stüwe legen den Krimi als ein hintergründiges Duell zwischen einem bestialischen Mörder und einem Ermittler an, bei dem immer auch die moralische Frage mitschwingt, welche Mittel die Polizei einsetzen darf, um solch grausame Verbrechen aufzuklären.

Die Stimmung ist düster und der Wald hier kein Ort der Ruhe und Entspannung. Ganz im Gegenteil. Lange halten die Filmemacher die unheilvolle, finstere Spannung aufrecht. Schade, dass der Film mit einem recht konventionellen Showdown endet. (Astrid Ebenführer, 27.3.2021)