Setzt alles daran, einen Zug mit Raubkunst auf dem Weg von Paris nach Deutschland zu stoppen: Burt Lancaster in "Der Zug", Arte, 20.15 Uhr. Foto: M.G.M. Studios

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien. Bis 12.00, ORF 2

11.10 MAGAZIN

Vox Pop: Schulden – Angst vor Abwertung Der öffentliche Schuldenstand innerhalb der EU ist im Corona-Jahr von 79,8 auf fast 90 Prozent des BIP gestiegen. Bis 11.40, Arte

17.00 AUTORENNEN

Formel-1-Grand-Prix aus Bahrain Servus TV steigt in seine erste Formel-1-Saison ein. Das Rennen kommentiert Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg und Christian Klien liefern Expertise, Andrea Schlager bringt Interviews aus der Boxengasse. Bis 18.50, Servus TV

17.10 MAGAZIN

Twist: Unter Wasser – Eintauchen in Kunst! Zu sehen gibt es digitale Bilderwelten in einem ehemaligen U-Boot-Bunker in Bordeaux, die schwimmende Architektur des Niederländers Koen Olthuis, ein Unterwasser-Konzert der dänischen Band Between music und die französische Apnoetaucherin und Filmemacherin Julie Gautier. Bis 17.40, Arte

20.15 FUSSBALL

Uefa European Qualifiers 2022 Spieltag 2 – Gruppe: Österreich – Färöer Das Spiel live aus Wien, kommentiert von Oliver Polzer und Roman Mählich. Bis 23.05, ORF 1

20.15 ACTIONTHRILLER

Der Zug (The Train, USA 1964, John Frankenheimer) Ein Wehrmachtsoffizier möchte 1944 Kunstschätze aus dem Pariser Museum Jeu de Paume mit dem Zug nach Deutschland bringen lassen. Der Widerständler Paul Labiche (Burt Lancaster) und seine Résistance-Freunde setzen alles daran, dies zu verhindern. Von Meisterregisseur John Frankenheimer. Um den NS-Funktionär Hermann Göring, der mehr als 1375 Kunstwerke in Besitz nahm, geht es danach in der Doku Göring, Brueghel und die Shoah. Bis 22.25, Arte

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Oster-Lockdown in Ostösterreich, Impfchaos und Sport in der Krise sind Themen bei Christoph Kotanko mit Rosemarie Schwaiger (Profil), Klaus Taschwer (DER STANDARD), Roland Tichy (Publizist) und Bert Ehgartner (Autor). Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Lockdown statt Osterfest – zu spät, zu kurz, zu unentschlossen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Dorothee von Laer (Virologin), Arschang Valipour (Intensivmediziner), Barbara Juen (Klinische und Gesundheitspsychologin), Niki Popper (Simulationsforscher) und Peter Filzmaier (Politologe). Bis 23.05, ORF 2

0.15 THRILLER

Offenes Geheimnis (Todos lo saben, ESP/F/I 2018, Asghar Farhadi) Laura (Penélope Cruz) kommt für eine Hochzeitsfeier aus Argentinien in ihre Heimat Spanien zurück. Dort trifft sie ihre Jugendliebe (Javier Bardem) wieder, und ihre Tochter verschwindet. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi (Nader und Simin) lässt den Film zwischen Familiendrama und Thriller oszillieren. Bis 2.20, SWR