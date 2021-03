Mit Wut, Hoffnung und Resignation gingen die Arbeiter am Freitagnachmittag ins MAN-Lkw-Werk in Steyr. Dort präsentierte Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf seine Pläne

Spätestens Ende 2023 wird das Lkw-Werk in Steyr nicht mehr von MAN geführt. Bis dahin werden noch Lkws gebaut, Komponenten produziert, lackiert und montiert. Foto: APA / Fotokerschi.at / Werner Kerschbaum

Steyr/Wien – Kurz nach 17 Uhr öffneten sich die MAN-Werkstore wieder – und es war nur wenig Zufriedenheit auszumachen. Viele der Arbeitnehmer zeigten sich nach der Betriebsversammlung auffallend wortkarg. "Ein richtiger Scheiß" sei es gewesen, bringt es ein junger Mitarbeiter auf den Punkt.

"Einfach eine brutale Sache, wenn so viel Kollegen gehen müssen. Für jeden einzelnen eine echte Katastrophe", setzt ein anderer nach.

Vor der Versammlung hatte es für einen Freitagnachmittag ungewöhnlich reges Treiben am Haupttor von MAN in Steyr gegeben. Für die Belegschaft ist es ein wichtiger Tag. Erstmals wurden die konkreten Übernahmepläne rund um den Manager Siegfried Wolf präsentiert.

Die Arbeitergefühle schwankten zwischen Hoffnung und Pessimismus. Oder, um es mit den Worten eines jungen Lehrlings zu sagen: "Alles oasch im Moment." Ein Kollege geht hingegen mit einem "gar nicht so schlechten Gefühl" zu der vom Unternehmen einberufenen Betriebsversammlung: "Es ist alles besser als ganz zusperren. Ich bin jetzt noch völlig neutral und hör’ mir zuerst alles an."

"Wo finde ich einen Job?"

Da klar ist, dass auch im Fall eines Verkaufs an Wolfs Beteiligungsvehikel WSA gut ein Drittel der Arbeitsplätze wegfallen werden und die die bleiben dürfen, auf 15 Prozent ihrer Gage verzichten müssen, marschierte auch eine gehörige Portion Angst über das Werksgelände: "Bitte, ich bin 54. Was ist, wenn nicht dabei bin. Wo finde ich noch einen Job?"

Ein Kollege fällt ins Wort: "Dann unterschreib’ nicht. Mache ich auch nicht. Solange nicht auch andere Angebote geprüft werden, brauchen die mit uns gar nicht weiterreden."

Sauer stößt vielen MANlern insbesondere die enge Verbindung zwischen Wolf und dem Porsche-Clan auf, also der Aktionärsfamilie, die Volkswagen und damit auch die Nutzfahrzeugsparte Traton kontrolliert.

Guter Draht

Dieser gute Draht – der frühere Magna-Chef, der den zum Imperium von Oleg Deripaska gehörenden russischen Autohersteller GAZ managt, sitzt seit 2019 im Aufsichtsrat der Porsche SE – habe Wolf einen erheblichen Vorteil verschafft. "Mit anderen Interessenten wurde in München nicht einmal geredet", echauffiert sich ein anderer MAN-Mitarbeiter. Nun gebe es de facto keine Alternativen. Enttäuschung klingt bei Betroffenen des Steyrer Werks, das bald wieder Steyr-Werk heißen dürfte, auch über das Land Oberösterreich durch. Das Engagement der Landespolitik sei kaum erkennbar gewesen.

"Sache ist entschieden"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hatte noch am Vormittag betont, die Landespolitik stehe "zu hundert Prozent auf der Seite der Belegschaft". Der Nachsatz klang freilich pragmatisch bis resignativ: Im Kontakt mit MAN und dem Mutterkonzern VW habe er den Eindruck gewonnen: "Die Sache ist entschieden", MAN werde nicht länger als bis zum Jahr 2023 bleiben. Daher geht es uns darum, wer kann ein Konzept vorlegen und ist bereit zu investieren, dass wir auch in die nächsten fünf, zehn oder fünfzehn Jahre hinein dort ein starkes Unternehmen haben." Das Konzept von Ex-Magna Chef gehe über diesen Zeitraum hinaus, sagte Stelzer. Es gehe auch nicht darum, den Investor A oder B oder C auszuwählen, "wir sind froh, wenn es Investoren gibt, die den Standort nachhaltig weiterentwickeln wollen".

Bis Ende 2023 MAN an Bord

Wolfs WSA kommt die von MAN vorgegebene Zeitachse – bis Ende 2023 soll plangemäß für MAN produziert werden – entgegen. In eineinhalb Jahren kann ein industrielles Konzept auf Schiene gebracht werden. Wie selbiges im Detail aussieht, wurde den 2300 Beschäftigten am Freitagnachmittag dargelegt. Vor allem industrielle Partner und Absatzmärkte werden interessant, denn ohne gibt es keine Zukunft in dieser Branche.

Vor allem die Aussicht auf allzu große Abhängigkeit von Russland vor dem Hintergrund der US-Sanktionen macht viele unrund – obwohl Wolf gebetsmühlenartig wiederholt, dass WSA "rein österreichisch" sei. Als Partner von Volkswagen in Russland wird GAZ jedenfalls eine tragende Rolle spielen bei der neuen Steyr in Steyr.

Abstimmung nach Ostern

.Nicht gut zu sprechen ist man offensichtlich derzeit vor allem auf die MAN-Führung. "Es ist eine Schweinerei, einfach andere konkrete Angebote nicht zu prüfen", ärgert sich eine MAN-Mitarbeiterin. Der Vorstand hätte Alternativen zumindest prüfen müssen, murrte Arbeiterbetriebsrat Erich Schwarz wiederholt in Anspielung auf die Verpflichtung der Geschäftsführung und des Vorstands gegenüber Unternehmen und Beschäftigten. So bleibt das Green-Mobility-Center des Konsortiums rund um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit) für die Öffentlichkeit eine Fiktion.

Eine Empfehlung an die Belegschaft, in der Urabstimmung am 7. April für die Übernahme durch Wolf zu stimmen, werde es nicht geben, heißt es in Gewerkschaftskreisen. (Markus Rohrhofer, Luise Ungerboeck, 6.3.2021)