Heute soll an dieser Stelle einmal nach ausschließlich guten Nachrichten gesucht werden. Von den anderen haben wir eh genug. Also, was findet man zum Beispiel auf ORF.at?

"Franzose schaffte neuen Rekord im Apnoetauchen unter Eis." Arthur Guérin-Boëri (36) kam in einem finnischen See auf 120 Meter (waagrecht) in drei Minuten. Ohne Sauerstoffgerät. Also ohne Atmen ("Apnoe"). Bringt das die Menschheit weiter? Keine Ahnung. Aber er hat sich danach gut gefühlt, sagt er. Immerhin. Und wir müssen für jeden, der das heute von sich sagen kann, dankbar sein.

Oder: "Forscher finden das Hoppel-Gen." Also, bei Hasen und Kaninchen. Die brauchen für die Koordination ein bestimmtes Gen. Solche Meldungen kommen traditionell zur Osterzeit. Wie die "neuen Erkenntnisse" über Jesus ("Gab es einen 13. Apostel namens Sebastian?"). Aber die Sache mit dem Hoppel-Gen – wer weiß, wofür das noch gut ist.

Abschließend doch noch etwas aus dem widrigen Corona-Komplex: EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte, dass in der EU produzierter Impfstoff von Astra Zeneca vorerst nicht aus Europa herausgebracht werden dürfe. Bis der Pharmakonzern seine Liefervereinbarungen erfüllt.

Also, man soll nicht nachtragend sein. Und ein Import-Export-Krieg um Impfstoff ist auch nicht gescheit. Aber irgendwie kann man eine gewisse Genugtuung schwer unterdrücken.(Hans Rauscher, 26.3.2021)