Geiger fliegt.

Foto: APA/AP

Planica – Skiflugweltmeister Karl Geiger hat am Freitag in Planica das zweite dreier Weltcup-Einzelskifliegen im slowenischen WM-Ort 2023 gewonnen.

Der Deutsche siegte in einem wegen windbedingter Verzögerungen nur in einem Durchgang entschiedenen Bewerb nach einem 232-Meter-Flug 9,6 Punkte vor dem japanischen Vortagessieger Ryoyu Kobayashi (231) und 12,1 Zähler vor dem Slowenen Bor Pavlovic (227,5).

Bester Österreicher wurde der Salzburger Daniel Huber (220) als Neunter (+28,4). (APA, 26.3.2021)

Ergebnis:

1. Karl Geiger (GER) 237,3 (232,0)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 227,7 (231,0)

3. Bor Pavlovcic (SLO) 225,2 (227,5)

4. Domen Prevc (SLO) 222,8 (223,5)

5. Robert Johansson (NOR) 218,8 (225,0)

6. Yukiya Sato (JPN) 216,8 (237,5)

7. Piotr Zyla (POL) 213,5 (239,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 209,7 (223,0)

9. Daniel Huber (AUT) 208,9 (220,0)

10. Jakub Wolny (POL) 208,1 (237,0)

11. Peter Prevc (SLO) 206,8 (216,0)

12. Ziga Jelar (SLO) 205,5 (223,0)

13. Johann Andre Forfang (NOR) 204,0 (237,5)

14. Michael Hayböck (AUT) 203,8 (215,0)

15. Jewgenij Klimow (RUS) 203,3 (228,0)

16. Dawid Kubacki (POL) 203,0 (230,0)

17. Naoki Nakamura (JPN) 202,0 (225,5)

18. Halvor Egner Granerud (NOR) 201,5 (221,5)

19. Anze Semenic (SLO) 198,3 (217,0)

20. Pius Paschke (GER) 198,2 (207,5)

21. Lovro Kos (SLO) 196,5 (220,0)

22. Cene Prevc (SLO) 195,7 (232,5)

23. Artti Aigro (EST) 195,4 (214,0)

24. Markus Schiffner (AUT) 194,4 (217,5)

24. Michail Nasarow (RUS) 194,4 (213,5)

26. Anze Lanisek (SLO) 194,3 (212,0)

27. Severin Freund (GER) 193,9 (210,5)

28. Jarkko Määttä (FIN) 193,6 (216,5)

29. Stefan Kraft (AUT) 193,4 (215,5)

30. Junshiro Kobayashi (JPN) 189,2 (199,5)

Weiter:

36. Philipp Aschenwald (AUT) 183,4 (215,0)

41. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 178,8 (208,0)

61. Jan Hörl (AUT) 141,7 (173,5)

Gesamtwertung (nach 24 Bewerben):

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 1557 *

2. Markus Eisenbichler (GER) 1130

3. Kamil Stoch (POL) 944

4. Robert Johansson (NOR) 855

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 839

6. Piotr Zyla (POL) 805

7. Dawid Kubacki (POL) 773

8. Anze Lanisek (SLO) 757

9. Karl Geiger (GER) 726

10. Marius Lindvik (NOR) 612

weiter:

14. Daniel Huber (AUT) 516

17. Stefan Kraft (AUT) 415

18. Michael Hayböck (AUT) 321

21. Philipp Aschenwald (AUT) 255

* = Gesamtsieger

Nationencup (27):

1. Norwegen 5153

2. Polen 4521

3. Deutschland 3764

4. Österreich 3127

5. Slowenien 2851