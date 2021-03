KONTRA: Freibrief für Konsumwütige

von Nina Weißensteiner

Mit Corona-Eintrittstests für den Handel nach Ostern plagt die Politik den Osten, zunächst für ein paar Tage, dann soll das Screening womöglich ausgedehnt werden. Für die krisengebeutelten Geschäftsleute schafft das einen neuen Rattenschwanz an Problemen: Auf sie kommt wohl zusätzlicher Personalaufwand zu, um vor Einlass die Testergebnisse von Kaufwilligen zu kontrollieren. Und viele Kunden werden ihnen wegen der Testprozedur wegbleiben.

Bei der Kundschaft wiederum sitzt allen voran der grüne Gesundheitsminister zwei Denkfehlern auf: Wer abseits von Lebensmittel oder Hygienezeug tatsächlich dringend etwas benötigt – vom Adapter über Schuhe bis zur Zange –, wird mit Kontrollen indoor zusätzlich aufgehalten. Shoppingsüchtige hingegen, die die Tests bereitwillig auf sich nehmen, werden ihr negatives Ergebnis erst recht wieder zuhauf für stundenlange Zerstreuung in den Malls und Einkaufsstraßen nutzen. Doch das kann nicht Sinn und Zweck in einer Pandemie sein.

An Rudolf Anschober und Co wäre es längst gelegen, zum Einkaufen in Corona-Zeiten diese Botschaften ans Volk zu bringen: Nur wer etwas braucht, soll in Geschäfte – und dann schleunigst wieder raus! Bei Warteschlangen gilt: Kehren Sie um – versuchen Sie es später! So aber gibt es bald nur für die Konsumwütigen einen Freibrief, der ihrem falschen, weil ausschweifenden Kaufverhalten weiter Tür und Tor öffnet. (Nina Weißensteiner, 28.3.2021)