Trotz der drohenden Gefahr von Kopfschüssen durch Sicherheitskräfte gingen in Yangon, Mandalay und anderen Städten wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, um gegen den Putsch vom 1. Februar zu demonstrieren. Foto: REUTERS/Stringer

Naypyidaw – In Myanmar sind bei erneuten Protesten Augenzeugen und Medienberichten zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Trotz der drohenden Gefahr von Kopfschüssen durch Sicherheitskräfte gingen in Yangon, Mandalay und anderen Städten wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen, um gegen den Putsch vom 1. Februar zu demonstrieren. Der Chef der Militärregierung erklärte am Tag der Armee am Samstag, das Militär wolle das Volk schützen und strebe nach Demokratie.

Drohung gegen Aktivisiten

Nach der jährlichen Parade in der Hauptstadt Naypyitaw, sagte der Chef der Junta, General Min Aung Hlaing im staatlichen Fernsehen: "Die Armee will sich mit der ganzen Nation zusammentun, um die Demokratie zu sichern." Gewalthandlungen, die die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen würden, seien unangebracht. Er wiederholte sein Versprechen Wahlen abzuhalten, nannte aber kein Datum. Tags zuvor hatte es im staatlichen Fernsehen eine Drohung gegen die Demonstranten gegeben. "Sie sollten lernen, dass man Gefahr läuft, in den Kopf und den Rücken geschossen zu werden", hieß es über den Sender MRTV.

Der Chef der Militärregierung, General Min Aung Hlaing, drohte den Demonstranten offen. Foto: REUTERS / STRINGER

Dass diese Drohungen mehr als ernst zu nehmen sind, beweisen die jüngsten Todesfälle. Allein in Mandalay sollen 13 Menschen getötet worden sein, mindestens neun waren es in der Metropole Yangon als Sicherheitskräfte das Feuer eröffneten. Auch in anderen Teilen des Landes starben Medienberichten zahlreiche Menschen bei Protesten.



Demonstranten wollen weitermachen

"Dieser Krieg ist erst zu Ende, wenn wir ihn gewonnen haben", sagte ein Aktivist, der anonym bleiben wollte, bei einer Demo in der Nähe der berühmten Sule-Pagode in der größten Stadt Yangon. "Wir hören nicht auf, bis es Freiheit und Gerechtigkeit gibt."



Seit dem Militärputsch gibt es fast täglich Proteste gegen die Machtübernahme. Mehr als 2.600 Demonstrierende wurden seit Beginn der Proteste festgenommen, über 300 Menschen wurden nach Angaben myanmarischer Menschenrechtsaktivistinen und -aktivisten getötet. Laut der Gefangenenhilfsorganisation AAPP starben rund ein Viertel davon durch Kopfschüsse.

Die Demonstranten fordern Demokratie sowie die Freilassung der festgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte bei der Wahl im November einen erdrutschartigen Sieg gefeiert. Das Militär erkennt diesen jedoch nicht an, da es nach seiner Darstellung Wahlbetrug gegeben haben soll, und entmachtete Anfang Februar die zivile Regierung. (APA, 27.3.2021)