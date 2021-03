Boston stoppte die Bucks. Foto: EPA/TANNEN MAURY SHUTTERSTOCK OUT

Wien – Die Boston Celtics haben am Freitag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Siegesserie der Milwaukee Bucks beendet. Der Rekordmeister setzte sich bei den davor acht Spiele in Folge siegreichen Bucks mit 122:114 durch. Topscorer war Jayson Tatum mit 34 Punkten.

Die Los Angeles Lakers, die wie Boston bei 17 Meistertiteln halten, kehrten nach davor vier Niederlagen in Serie mit einem 100:86 gegen die Cleveland Cavaliers auf die Siegerstraße zurück. Für den Titelverteidiger war es der erste Erfolg, seit mit LeBron James und Anthony Davis seine beiden Topstars verletzungsbedingt fehlen.

Liga-Spitzenreiter Utah Jazz holte dank 35 Punkten von Donovan Mitchell mit einem 117:114 gegen Memphis den vierten Sieg in Serie. Für die New Orleans Pelicans war auch eine Karrierebestleistung ihres Hoffnungsträgers Zion Williamson zu wenig: Trotz 39 Zählern des 20-Jährigen setzte es ein 108:113 gegen die Denver Nuggets. (APA, 27.3.2021)

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 111:113

Toronto Raptors – Phoenix Suns 100:104

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 114:122

Charlotte Hornets – Miami Heat 110:105

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 105:112

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 107:101

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 108:113

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 94:109

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 117:114

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 100:86

Golden State Warriors – Atlanta Hawks 108:124