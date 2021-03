Am Freitagabend wurden die Versuche, die gestrandete Ever Given zu bergen unterbrochen. Wie lange die Arbeiten noch dauern, bleibt unklar. Der Stau wird immer größer

Kairo – Die Bergungsarbeiten rund um das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" sind am späten Freitagabend (Ortszeit) unterbrochen worden und sollen am Samstag wieder aufgenommen werden. Dies bestätigten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Zuletzt wurde versucht, mit Baggern 20.000 Kubikmeter Sand vom Bug des Schiffes zu entfernen und es somit zu befreien. Die 400 Meter lange "Ever Given" war am Dienstag wegen starker Winde auf Grund gelaufen.

Bis zum späten Freitagnachmittag stauten sich mehr als 200 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals, einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Die US-Regierung möchte sich nun an der Flottmachung der "Ever Given" beteiligen. "Wir haben Ausrüstung und Kapazitäten, die die meisten Länder nicht haben. Wir werden schauen, wie wir hier behilflich sein können", sagte US-Präsident Joe Biden vor Reportern am Freitag in Delaware. Ein mit der Sache vertrauter Mitarbeiter der Regierung erklärte, dass die Marine bereit sei, ein Team von Baggerexperten zum Kanal zu schicken, man aber auf die Genehmigung der lokalen Behörden warte.

Betreiber freuen sich über US-Angebot

Die "Suez Canal Authority" (SCA), die Eigentümer und Betreiber des Kanals ist, begrüßte das Hilfsangebot der USA und erklärte die Türkei wolle ebenfalls Hilfe schicken. "Die Schleppoperationen erfordern die Verfügbarkeit einer Reihe von unterstützenden Faktoren, einschließlich Windrichtung und Gezeiten, was sie zu einem komplexen technischen Prozess macht", sagte die Behörde. Die für das technische Management des Schiffs verantwortliche Gesellschaft Bernhard Schulte Shipmanagemen (BSM) bestätigte, dass bis Sonntag zwei zusätzliche Schlepper eintreffen würden, um bei der Bergung zu helfen.



Es scheiden sich die Geister, wie lange die Bergung tatsächlich noch dauern wird. Am Freitag hieß es bei der Nachrichtenagentur Bloomberg, die Bergung könnte noch bis zu einer Woche dauern. Ein Vertreter der ägyptischen Regierung wiederum sprach von maximal drei Tagen. Die Schifffahrt auf dem Kanal zwischen Rotem Meer und Mittelmeer werde "binnen 48 bis 72 Stunden höchstens wieder aufgenommen" werden, meiner er.

Wichtige Handelsverbindung

Der 1869 eröffnete Suezkanal verkürzt die Handelsverbindung zwischen Asien und Europa und ist mittlerweile 193,3 Kilometer lang. Die Strecke von Singapur nach Rotterdam verringert sich durch den Kanal um 6.000 Kilometer gegenüber der Fahrt um das Kap der Guten Hoffnung an der südlichen Spitze Afrikas. Der Suez ist ein schleusenloser Meerwasserkanal und braucht deshalb – im Vergleich zu anderen Wasserstrassen wie etwa dem Panama-Kanal keinen ständigen Wassernachschub.

Durch den Kanal werden etwa 30 Prozent des weltweiten Containervolumens verschifft und etwa zwölf Prozent aller Waren. "Jeder Hafen in Westeuropa wird das merken", sagte ein Sprecher für den Hafen von Rotterdam, der größte in Europa. Besonders betroffen dürften Russland und Saudi-Arabien sein, die beiden Staaten, die am meisten Öl durch den Kanal schicken. Indien und China seien dagegen die größten Importeure, teilten Analysten von Vortexa mit.



Ägypten erzielte aus den Durchfahrtsrechten durch den Suezkanal im vergangenen Jahr einen Erlös von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro. 2020 passierten fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Die Gebühren für die Benutzung sind der Plattform "Veus Shipping" zufolge die drittwichtigste Einnahmequelle Ägyptens.

Memes und eine Phallusroute

Im Internet hat der Zwischenfall unterdessen eine Welle an Scherzen und Memes ausgelöst.

Für Erheiterung sorgten auch Aufzeichnungen des Tracking-Dienstleisters Vesselfinder. Sie zeigen Manöver der MV Ever Given vor der Blockade des Kanals. Die Fahrspuren erinnern dabei an einen Penis und zwei Hoden. Wie der "Spiegel" berichtet, sagt ein Sprecher des Frachters, dass es sich dabei wohl um "puren Zufall" handle. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Schiffe herummäandern, bevor sie in den Kanal einfahren. (APA, red, 27.3.2021)