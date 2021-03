Eine halbe Million Menschen verfolgten am schon recht warmen Freitagabend im Schnitt das erste Semifinale von "Starmania 21" auf ORF 1. Bei der Entscheidungsshow waren noch 464.000 an Bord. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum blieben bei 16 Prozent in den vergangene Wochen stabil, auch jene bei jüngeren Zielgruppen – alle Details in der Grafik.

Im Forum+ gab's in Sachen "Starmania" wieder einiges zu besprechen am Freitagabend. Die User Jimmy The Hand und fountainhead haben beim STANDARD wieder mitgetickert beim ersten Halbfinale von Starmania21.

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten sind nach Semifinale 1 weiter im "Starmania"-Finale.