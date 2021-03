NHL-Stürmerstar Alexander Owetschkin war wieder einmal in Torlaune. Foto: AP Photo/Nick Wass

Washington – NHL-Stürmerstar Alexander Owetschkin hat die Washington Capitals am Freitag zu einem klaren Erfolg gegen die New Jersey Devils geführt. Dem Russen gelangen das erste Tor in der sechsten Minute und auch der Endstand zum 4:0 in Schlussphase. Mit dem Heimsieg übernahmen die Capitals wieder die Tabellenführung von den New York Islanders in der East Division. (APA, 27.3.2021)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Washington Capitals – New Jersey Devils 4:0

St. Louis Blues – Anaheim Ducks 1:4

Arizona Coyotes – San Jose Sharks 5:2

Calgary Flames – Winnipeg Jets 2:3