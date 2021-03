Endstation für Zverev. Foto: imago/Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire

Alexander Zverev ist beim ersten ATP-Masters des Jahres in Miami überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert. Fünf Tage nach seinem ersten Turniersieg der Saison in Acapulco unterlag der an Position drei gesetzte Deutsche in der zweiten Runde dem Finnen Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6, 1:6.



Zverev spielte zu Beginn konsequent und nahm dem Weltranglisten-83. direkt die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Im zweiten Satz verlor der 23-Jährige dann aber den Faden. Nach dem Break zum 2:3 musste sein Schläger kurz dran glauben, als Zverev ihn wütend auf den Hardcourt donnerte. Im dritten Satz wirkte Zverev müde, ließ sich das Spiel des Finnen immer mehr aufzwingen und produzierte zudem viele vermeidbare Fehler. (sid, 27.3.2021)