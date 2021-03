Es hat eine Weile gedauert, doch nun ist es so weit. Das Multiplayer-Game "Rust" wird diesen Frühling auch für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel machte sein Debüt bereits 2013 im Early Access und wurde 2018 als Full-Release veröffentlicht. In den vergangenen Monaten gewann das Survival-Game an immenser Popularität.

Hype-Multiplayer



In "Rust" müssen Spielerinnen und Spieler in einem postapokalyptischen Open-World-Setting so lange wie möglich überleben, indem sie Rohstoffe und Essen sammeln und einen sicheren Unterschlupf finden. Bis zu 100 Spieler können auf einem Server gleichzeitig mit- oder gegeneinander spielen. Seinen jüngsten explosionsartigen Nutzerzuwachs hat das Spiel vor allem berühmten Twitch- und Youtube-Streamern zu verdanken.

Double Eleven

Schwere Geburt



An der Konsolenversion des PC-Hits arbeitet Double Eleven. Dem Entwicklerstudio zufolge wird sich das Erlebnis auf der PS4 und der Xbox One von dem der PC-Version unterscheiden. Double Eleven plant etwa das Spiel mit eigenen Inhalten und Verbesserungen, zusätzlich zu jenen des originalen Entwicklers Facepunch, regelmäßig zu erweitern.

Für die Konsolenversion von "Rust" musste technisch einiges umgebaut werden. Laut Double Eleven brauchte die PC-Version des Spiels weit aus mehr Rechenleistung, als was die frühen PS4- und Xbox One-Modelle zu bieten hatten. Der erste Test auf der Konsole erwies sich bereits als unspielbar. Um die ganze Karte des Games zu laden, brauchte es 45 Minuten. Wie Engadget berichtet, gelang es Double Eleven es mittlerweile diese Wartezeit auf eine Minute zu kürzen.

Cross-Play?



Auch soll "Rust" Cross-Play, also einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus, unterstützen – jedoch nur teilweise. Während PS4 Spieler zusammen mit Xbox-One-Nutzern um ihr Überleben kämpfen können, werden PC-Spieler weiterhin unter sich bleiben. Die Konsolenversion soll am 21. Mai 2021 erscheinen. (hsu, 27.03.2021)