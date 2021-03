Michael Raffl (l.) verzeichnet ein Erfolgserlebnis. Foto: AP Photo/Derik Hamilton

Philadelphia – Nach zwei deftigen Niederlagen haben die Philadelphia Flyers das dritte Duell mit den New York Rangers innerhalb von zehn Tagen gewonnen. Die Flyers feierten am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit Michael Raffl einen 2:1-Sieg. Der Villacher bereitete das Siegestor durch Samuel Morin (56.) vor.

0:9 und 3:8 waren die Flyers von den Rangers zuletzt gedemütigt worden, entsprechend motiviert starteten sie. 12:2 Torschüsse stand nach der Hälfte des ersten Drittels in der Statistik, aber im ersten Powerplay schlug der Philadelphia-Schreck wieder zu. Mika Zibanejad, der in den zwei vorangegangenen Begegnungen mit Philadelphia jeweils drei Tore und drei Assists geschafft und damit einen Rekord aufgestellt hatte, traf nach super Pass von Ryan Strome zur Führung der Gäste (11.).

Nolan Patrick gelang ebenfalls im Powerplay der Ausgleich zum 1:1 (33.), ehe Morin im Finish den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen sicherstellte. (APA, 27.3.2021)