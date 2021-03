Pöltl (rechts) im Kampf um den Rebound. Foto: Reuters/USA TODAY Sports/Scott Wachter

San Antonio (Texas) – Jakob Pöltl hat die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) als Topscorer zu einem 120:104 gegen die Chicago Bulls geführt. Der 25-jährige Wiener erzielte zum dritten Mal in seiner Karriere in der nordamerikanischen Basketball Profiliga NBA 20 Punkte. Zudem standen für ihn neun Rebounds, ein Assist und drei Blocks in 31:10 Minuten Spielzeit zu Buche. Gregg Popovich feierte seinen 1.300sten Sieg als Coach.

Pöltl: "Förmlich explodiert"

Die Spurs, die zuletzt vier Partien in Folge verloren hatten, machten rasch klar, dass sie diese Serie beenden wollten. Ab dem 9:7 lagen sie stets voran und zogen bis auf 91:55 (33. Min.) davon. Chicago kam fünf Minuten vor Schluss zwar noch auf 107:98 heran, aber die Texaner brachten den Erfolg sicher ins Trockene.

"Wir sind in der ersten Hälfte förmlich explodiert und es ist an beiden Enden rund gelaufen", analysierte Pöltl. Nachdem die klare Führung noch einmal einstellig geworden war, habe sein Team "in den letzten Minuten wieder einen Zahn zulegen können".

Jubiläum für Popovich

Popovich ist seit Samstagabend nach Don Nelson (1.335) und Lenny Wilkins (1.332) der dritte NBA-Coach mit 1.300 Siegen. Am Montag empfangen die Spurs die Sacramento Kings zum ersten von zwei Duellen binnen 48 Stunden.

Clippers gewinnen Spitzenduell

NBA-Leader Utah Jazz feierte mit einem 126:110 gegen die Memphis Grizzlies den 19. Heimsieg in Serie. Donovan Mitchell war mit 35 Punkten einmal mehr erfolgreichster Werfer des Teams aus Salt Lake City.

Die L.A. Clippers gewannen das Spitzenduell mit den Philadelphia 76ers 122:112 und holten den fünften Sieg in Folge in der Liga. Kawhi Leonard verbuchte 28 Zähler. Paul George bilanzierte mit 24 Punkten und je neun Rebounds sowie Assists.

Thanasis Antetokounmpo vertrat seinen verletzten Bruder Giannis mit 23 Zählern und zehn Rebounds, aber die Milwaukee Bucks mussten sich den New York Knicks 96:102 geschlagen geben. (APA,28.3.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit 20 Punkten Topscorer, weiters 9 Rebounds, 3 Blocks in 31:10 Minuten) – Chicago Bulls 120:104

Washington Wizards – Detroit Pistons 106:92

Milwaukee Bucks – New York Knicks 96:102

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 107:129

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 112:103

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 94:111

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 126:110

L.A. Clippers – Philadelphia 76ers 122:112

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 100:98