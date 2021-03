Ob man das Schiff tatsächlich befreien kann, weiß bisher niemand so recht. Foto: Screenshot/Eric Wilder

Nachdem vergangenen Mittwochabend ein gestrandetes Containerschiff den Suezkanal blockierte, lieferte das Internet schnellstens unzählige Memes. Das 400 Meter lange Schiff steckt noch immer fest, Befreiungsversuche mittels – im Vergleich zum Schiff sehr klein geratenen – Bagger waren bisher nicht allzu erfolgreich. Diese Situation lässt sich jetzt in einem Browserspiel von Eric Wilder nacherleben. Am Steuer eines Bulldozers hat man darin das Ziel, die Ever Given zu befreien.

Das Spiel erinnert optisch an frühe Gameboy-Spiele, die Steuerung ist simpel. Mit den Pfeiltasten bewegt man die Spielfigur (den Bulldozer) vor- und rückwärts, mit der J-Taste soll man mit dem Schaufeln beginnen können. Drückt man diese, erhält man jedoch jedes Mal den Hinweis, dass das Schiff total feststecken würde. Ob dieses tatsächlich bewegt werden kann, ist fraglich, wie auch in den Kommentaren angemerkt wird.

Befreien oder nicht befreien?

"Ist das so konzipiert, dass das Boot nicht befreit oder bewegt werden kann und nur einen Kommentar zur aktuellen Situation abgibt? Ich versuche es schon seit mehr als einer Stunde ohne sichtbare Ergebnisse...sehr gut Eric, du hast ein Spiel entworfen und gleichzeitig einen Witz darüber gemacht", schreibt ein User namens jansheritagehouse. Wer sein Glück trotz allem selbst probieren möchte, kann dies auf der eigens dafür eingerichteten Webseite machen. (red, 28.3.2021)